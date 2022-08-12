Поворот не туди. Сім'я на авто опинилася посеред пустелі через помилку навігатора (відео)

Навігація Google Maps проклала маршрут авто прямо через пустелю. Сім'я на два дні застрягла в глушині і для порятунку людей знадобився гелікоптер.

Помилка Google Maps мало не спричинила трагедії. Навігаційна система завела автомобіль у безлюдну пустелю. Про це йдеться в сюжеті каналу 7News.

Курйозний випадок трапився в Австралії. Сім'я з чотирьох людей вирушила в подорож з Квінсленду в Пакседл на кросовері Hyundai Tucson, але не прибула до пункту призначення.

Рідні звернулися до поліції, після чого організували масштабну пошукову операцію. Через два дні вертоліт рятувальників виявив застряглий автомобіль посеред австралійської пустелі за 50 км від найближчого населеного пункту.

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Вертоліт підібрав водія та пасажирів та доставив їх у безпечне місце. На щастя, всі вони в порядку, хоча запаси їжі та води (у сім'ї була літрова пляшка на всіх) у них уже добігли кінця і довелося навіть пити воду з калюжі.

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Водійка Hyundai Tucson пояснила, що всьому виною — Google Maps, який з незрозумілої причини вибрав "короткий шлях" і запропонував з'їхати з траси на ґрунтову дорогу. Автомобіль заїхав у пустелю, застряг у піску, а мобільний зв'язок зник. Австралійка зізналася, що вони вже втратили надію на порятунок.

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