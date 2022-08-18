ДТП на миллион: культовый суперкар Lamborghini разбили в досадной аварии (фото)

Всего выпущено менее 2000 Lamborghini Countach. Это самая знаменитая модель в истории итальянской марки.

В Норвегии попал в аварию Lamborghini Countach. Легендарный итальянский суперкар получил серьезные повреждения и восстановление модели будет долгим и недешевым. Фото последствий ДТП опубликовали на странице Supercar fails в Instagram.

[ + – ] У суперкара разрушено антикрыло и вырвано заднее колесо

Судя по фото, Lamborghini Countach занесло на мокрой дороге и он ударился задней частью. У него не только разрушено крыло, но и вырвано заднее колесо. Вполне возможно, что есть и скрытые повреждения.

[ + – ] Lamborghini Countach — первая модель марки с характерными "гильотинными" дверями Фото: Lamborghini

В аварию попала редкая версия модели Lamborghini Countach LP 400 S — с 1978 по 1983 год собрано лишь 237 таких авто. Купе оснащено 4,0-литровым V12 мощностью 375 л. с. и способно развить 274 км/ч. Сейчас такой автомобиль стоит около миллиона евро.

[ + – ] Всего выпущено менее 2000 Lamborghini Countach Фото: Lamborghini

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Суперкар Lamborghini Countach – самая знаменитая модель итальянской марки, в 80-х он стал символом успеха. Визитная карточка купе — характерные "гильотинные" двери, которые теперь стали фирменной чертой Lamborghini. С 1974 по 1990 годы выпустили немногим меньше 2000 автомобилей. Их оснащали двигателями V12 мощностью 375-455 л. с. Недавно самый первый экземпляр Countach воссоздали по оригинальным чертежам.

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