ДТП на мільйон: культовий суперкар Lamborghini розтрощили в прикрій аварії (фото)

Усього випущено менш як 2000 Lamborghini Countach. Це найвідоміша модель в історії італійської марки.

У Норвегії потрапив в аварію Lamborghini Countach. Легендарний італійський суперкар отримав серйозні пошкодження, а відновлення моделі буде довгим та недешевим. Фото наслідків ДТП опублікували на сторінці Supercar fails в Instagram.

[ + – ] У суперкара зруйновано антикрило та вирвано заднє колесо

Судячи з фото, Lamborghini Countach занесло на мокрій дорозі, і він вдарився задньою частиною. У нього не тільки зруйновано крило, а й вирвано заднє колесо. Цілком можливо, що є приховані пошкодження.

[ + – ] Lamborghini Countach — перша модель марки з характерними "гільйотинними" дверима Фото: Lamborghini

В аварію потрапила рідкісна версія моделі Lamborghini Countach LP 400 S — з 1978 по 1983 зібрано лише 237 таких авто. Купе оснащено 4,0-літровим V12 потужністю 375 к. с. і здатне розвинути 274 км/год. Нині такий автомобіль коштує близько мільйона євро.

[ + – ] Усього випущено менше 2000 Lamborghini Countach Фото: Lamborghini

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Суперкар Lamborghini Countach — найзнаменитіша модель італійської марки, у 80-х він став символом успіху. Візитна картка купе — характерні "гільйотинні" двері, які тепер стали фірмовою рисою Lamborghini. З 1974 по 1990 роки випустили менш як 2000 автомобілів. Їх оснащували двигунами V12 потужністю 375-455 к. с. Нещодавно перший екземпляр Countach відтворили за оригінальними кресленнями.

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