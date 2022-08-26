Во Франции будут платить 4000 евро за отказ от авто в пользу велосипеда

Во Франции намерены пересадить водителей авто на велосипеды, чтобы сделать города чище. Стимулировать отказ от машины будут субсидиями размером до 4000 евро.

Французское правительство утвердило новую программу снижения вредных выбросов в атмосферу. Одним из ее пунктов является финансовое стимулирование граждан за отказ от использования авто. Об этом пишет издание The Times.

Отказавшимся от автомобиля французам будут выплачивать до 4000 евро. Впрочем, существует ряд ограничений. Во-первых, максимальную сумму смогут получить только граждане с низким уровнем доходов (остальным будут платить меньше). А, во-вторых, эти деньги можно будет потратить только на покупку обычного либо электрического велосипеда.

[ + – ] Субсидию можно будет потратить на обычный или электрический велосипед Фото: DelFast

Тем, кто хочет купить велосипед, но не готов полностью отказаться от авто, предложат 400 евро. Ведь даже в этом случае машину будут эксплуатировать реже, что снизит уровень вредных выбросов.

Кроме того, власти Франции собираются вкладываться в велоинфраструктуру. Так, в Париже на эти цели потратят 250 миллионов евро и оборудуют 130 км велодорожек.

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Во французском правительстве считают, что страна серьезно отстает от Германии и Нидерландов по количеству велосипедистов. Они составляют 3% населения и вышеперечисленные меры помогут увеличить их долю до 9%.

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