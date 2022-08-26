У Франції платитимуть 4000 євро за відмову від авто на користь велосипеда

У Франції мають намір пересадити водіїв авто на велосипеди, щоб зробити міста чистішими. Стимулюватимуть відмову від машини субсидіями розміром до 4000 євро.

Французький уряд затвердив нову програму зниження шкідливих викидів у повітря. Одним із її пунктів є фінансове стимулювання громадян за відмову від використання авто. Про це пише видання The Times.

Французам, які відмовилися від автомобіля, виплачуватимуть до 4000 євро. Втім, існує низка обмежень. По-перше, максимальну суму зможуть отримати лише громадяни з низьким рівнем доходів (іншим платитимуть менше). А по-друге, ці гроші можна буде витратити тільки на покупку звичайного або електричного велосипеда.

[ + – ] Субсидію можна буде витратити на звичайний чи електричний велосипед Фото: DelFast

Тим, хто хоче купити велосипед, але не готовий повністю відмовитись від авто, запропонують 400 євро. Адже навіть у цьому випадку машину експлуатуватимуть рідше, що знизить рівень шкідливих викидів.

Крім того, влада Франції збирається вкладатися у велоінфраструктуру. Так, у Парижі на ці цілі витратять 250 мільйонів євро й обладнають 130 км велодоріжок.

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У французькому уряді вважають, що країна серйозно відстає від Німеччини та Нідерландів за кількістю велосипедистів. Вони становлять 3% населення, і вищезазначені заходи допоможуть збільшити їхню частку до 9%.

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