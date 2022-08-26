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Авто

Рассекречен недорогой спортивный кроссовер Hyundai стоимостью менее $20 000 (фото)

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Фото: Autocar | Hyundai Venue N Line узнается по обвесу и спойлеру на крыше

Кроссовер Hyundai Venue N Line отличается ярким дизайном и особой отделкой салона. Заряженная модель получила доработанные тормоза и перенастроенную подвеску.

Линейку Hyundai Venue 2023 пополнит спортивный вариант N Line. Компактный кроссовер представят 6 сентября, но его фото уже опубликовали на сайте Autocar.

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Оснащение включает 16-дюймовые диски
Фото: Autocar

Новый Hyundai Venue N Line выглядит ярче стандартного кроссовера. Он получил обвес с серебристыми вставками на бамперах и красными полосами на боковинах. На крыше установили рейлинги для багажника и увеличенный спойлер. Кроме того, у кроссовера 16-дюймовые литые диски и сдвоенные выхлопные трубы.

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Салон Hyundai Venue N Line не рассекречен, но известно, что он отделан особой черной тканью, а педали украшены металлическими накладками. Оснащение включает виртуальную панель приборов и спортивные кресла. Также предусмотрены панорамная крыша, акустика Bose и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей.

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Компактный кроссовер оснащают 120-сильным турбомотором
Фото: Autocar

Кроссовер Hyundai Venue N Line предложат исключительно с топовым 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 120 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также установили улучшенные тормоза. Стоимость авто не разглашают, но известно, что она не превысит 20 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что спрос на новый электромобиль Hyundai Ioniq превысил все ожидания.