Розсекречено недорогий спортивний кросовер Hyundai вартістю менш як $20 000 (фото)

Кросовер Hyundai Venue N Line відрізняється яскравим дизайном та особливим оздобленням салону. Заряджена модель отримала допрацьовані гальма та переналаштовану підвіску.

Лінійку Hyundai Venue 2023 поповнить спортивний варіант N-Line. Компактний кросовер представлять 6 вересня, але його фото вже опублікували на сайті Autocar.

[ + – ] Оснащення включає 16-дюймові диски Фото: Autocar

Новий Hyundai Venue N Line виглядає яскравішим від стандартного кросовера. Він отримав обвіс зі сріблястими вставками на бамперах і червоними смугами на боковинах. На даху встановили рейлінги для багажника та збільшений спойлер. Крім того, у кросовера 16-дюймові литі диски та здвоєні вихлопні труби.

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Салон Hyundai Venue N Line не розсекречений, але відомо, що він оброблений особливою чорною тканиною, а педалі прикрашені металевими накладками. Оснащення включає віртуальну панель приладів та спортивні крісла. Також передбачені панорамний дах, акустика Bose та 8,0-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] Компактний кросовер оснащують 120-сильним турбомотором Фото: Autocar

Кросовер Hyundai Venue N Line запропонують виключно з топовим 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 120 к. с. та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Автомобілю переналаштували підвіску та кермо, а також встановили покращені гальма. Вартість авто не розголошують, але відомо, що вона не перевищить 20 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що попит на новий електромобіль Hyundai Ioniq перевищив усі очікування.