Новий електромобіль Hyundai має рекордний попит

Електрокар Hyundai Ioniq 6 збирає десятки тисяч замовлень на день. Жодна південнокорейська модель ще була настільки популярною.

Попит на новий Hyundai Ioniq 6 перевищив усі очікування — електромобілі розкуповують як гарячі пиріжки. Усього за перший день продажів на модель надійшло 37 446 замовлень. Про це повідомляє сайт The Korean Car Blog.

Це рекордна цифра за всю історію південнокорейського автопрому. Для порівняння: попередній лідер електрокар Hyundai Ioniq 5 за перший день зібрав 23 760 заявок.

[ + – ] Електромобіль зі старту запропонований у двох версіях Фото: Hyundai

Показники Hyundai Ioniq 6 ще більше вражають, якщо врахувати, що поки що він надійшов у продаж тільки в себе на батьківщині. У Європі та США модель з'явиться наприкінці нинішнього чи на початку наступного року.

Новий Hyundai Ioniq 6 — електричний спортивний седан із яскравим стрімким дизайном. У 4,8-метрового автомобіля швидкий профіль із аркоподібним дахом і футуристичний салон із двома великими екранами на передній панелі.

[ + – ] Продажі електрокара в Європі та США ще не почалися Фото: Hyundai

Наразі покупцям запропоновані дві версії Hyundai Ioniq 6. Початковий задньопривідний варіант за $38 800 оснащений одним 218-сильним мотором, а топова версія за $45 600 отримала два мотори загальною потужністю 325 к.с. і повний привід. Найсильніший варіант розганяється до 100 км/год за 5,1 с.

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Початкова модифікація оснащена батареєю ємністю 53 кВт∙год, а топова — 77,4 кВт∙год. В останньому разі запас ходу становить до 610 км.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Hyundai Sonata 2023 розсекретили на шпигунських фото. Це буде остання версія моделі, адже за кілька років седан знімуть із виробництва.