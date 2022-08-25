Новейший электромобиль Hyundai пользуется рекордным спросом

Электрокар Hyundai Ioniq 6 собирает десятки тысяч заказов в день. Ни одна южнокорейская модель еще не была столь популярной.

Спрос на новый Hyundai Ioniq 6 превысил все ожидания – электромобили раскупают как горячие пирожки. Всего за первый день продаж на модель поступило 37 446 заказов. Об этом сообщает сайт The Korean Car Blog.

Это рекордная цифра за всю историю южнокорейского автопрома. Для сравнения: предыдущий лидер электрокар Hyundai Ioniq 5 за первый день собрал 23 760 заявок.

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Показатели Hyundai Ioniq 6 еще больше впечатляют, если учесть, что пока он поступил в продажу только у себя на родине. В Европе и США модель появится в конце нынешнего или начале следующего года.

Новый Hyundai Ioniq 6 – электрический спортивный седан с ярким стремительным дизайном. У 4,8-метрового авто стремительный профиль с аркообразной крышей и футуристический салон с двумя большими дисплеями на передней панели.

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На данный момент покупателям предложены две версии Hyundai Ioniq 6. Начальный заднеприводный вариант за $38 800 оснащен одним 218-сильным мотором, а топовая версия за $45 600 получила два мотора общей мощностью 325 л. с. и полный привод. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с.

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Начальная модификация оснащена батареей емкостью 53 кВт∙ч, а топовая — 77,4 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет до 610 км.

Ранее Фокус сообщал, что новый Hyundai Sonata 2023 рассекретили на шпионских фото. Это будет последняя версия модели, ведь через несколько лет седан снимут с производства.