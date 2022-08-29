Названы самые высокотехнологичные автомобили 2022 года
Внедрение новых технологий на автомобилях далеко не всегда проходит гладко. Лучше всего с этим справляются премиальные бренды.
В США составили рейтинг технологичности авто. Исследование автомобильных инноваций провело агентство J.D. Power, которое традиционно составляет рейтинги качества машин. Подробный отчет опубликован на его сайте.
В ходе исследования эксперты J.D. Power опросили 84 165 владельцев новых авто после первых 90 дней владения их машинами. Их попросили описать свой опыт взаимодействия с новыми технологиями в авто. На основе этого сформировали индекс инновационности автобрендов.
Выяснилось, что внедрение новых технологий далеко не всегда идет гладко – 46% автовладельцев признались, что хотя бы раз имели проблемы с современными электронными системами. Чаще всего отмечается некорректная работа сканера отпечатков пальцев.
Самым инновационным автобрендом признали Genesis – премиум-подразделение Hyundai набрало 643 балла по 1000-бальной шкале индекса инновационности. Второе место занимает Cadillac (584 балла), а третье – Mercedes-Benz (539).Среди массовых непремиальных брендов лидирует Hyundai с 534 баллами.Важно
Примечательно, что Tesla набрала даже больше, чем Genesis – 681 балл, однако лидером не стала, ведь автопроизводитель не позволяет не согласился рассекретить информацию обо всех покупателях своих авто. Поэтому выборка по владельцам Tesla оказалась недостаточной для попадания в рейтинг.
Также в J.D. Power отметили отдельные модели авто за высокий уровень современных технологий.
Самые высокотехнологичные авто 2022 года:
- BMW X3
- Cadillac Escalade
- Lexus IS
- Mini Cooper
- Mitsubishi Outlander
- Subaru Ascent
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