Названо найбільш високотехнологічні автомобілі 2022 року

Впровадження нових технологій на автомобілях далеко не завжди відбувається гладко. Найкраще з цим справляються преміальні бренди.

У США склали рейтинг технологічності авто. Дослідження автомобільних інновацій провело агентство J.D. Power, яке традиційно складає рейтинги якості машин. Докладний звіт опубліковано на його сайті.

У процесі дослідження експерти J.D. Power опитали 84 165 власників нових авто після перших 90 днів володіння їх машинами. Їх попросили описати свій досвід взаємодії з новими технологіями в авто. На основі цього сформували індекс інноваційності автобрендів.

[ + – ] До трійки лідерів потрапили преміальні бренди Фото: J.D. Power

З'ясувалося, що впровадження нових технологій далеко не завжди йде гладко — 46% автовласників зізналися, що хоч раз мали проблеми із сучасними електронними системами. Найчастіше зазначається некоректна робота сканера відбитків пальців.

Найінноваційнішим автобрендом визнали Genesis — преміум-підрозділ Hyundai набрав 643 бали за 1 000-бальною шкалою індексу інноваційності. Друге місце посідає Cadillac (584 бали), а третє — Mercedes-Benz (539). Серед масових непреміальних брендів лідирує Hyundai з 534 балами.

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Цікаво, що Tesla набрала навіть більше, ніж Genesis — 681 бал, проте лідером не стала, адже автовиробник не дозволяє не погодився розсекретити інформацію про всіх покупців своїх авто. Тому вибірка за власниками Tesla виявилася недостатньою для потрапляння до рейтингу.

Також у J.D. Power зазначили окремі моделі авто за високий рівень сучасних технологій.

Найбільш високотехнологічні авто 2022 року:

BMW X3;

Cadillac Escalade;

Lexus IS;

Mini Cooper;

Mitsubishi Outlander;

Subaru Ascent.

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