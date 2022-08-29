Новейший электрокроссовер Volvo не смог пройти "лосиный" тест (видео)

Эксперты отметили у Volvo C40 Recharge недостаточную поворачиваемость и не самое лучшее сцепление с дорогой. Это помешало кроссоверу пройти "лосиный" тест на высокой скорости.

Новый Volvo C40 Recharge испытали "лосиным" тестом. Электрический кроссовер проявил себя не самым лучшим образом и не смог получить отличную оценку. Об этом пишет сайт km77.com. проводивший испытание.

Лучшая попытка Volvo C40 Recharge была осуществлена на скорости 70 км/ч. Для справки: оценка "отлично" ставится за прохождение "лосиного" на 77 км/ч и выше. А главный конкурент шведского электрокроссовера, Tesla Model Y, показал 83 км/ч.

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Для теста выбрали топовый полноприводной кроссовер Volvo C40 Recharge с двумя моторами общей мощностью 408 л. с. Испытатели отметили выраженную недостаточную поворачиваемость, недостаточный уровень сцепления от 20-дюймовых шин и не самую лучшую работу системы стабилизации.

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Это уже вторая модель от Volvo, которая не смогла пройти "лосиный" тест. Ранее добиться высоких оценок не получилось у электрокара Polestar 2.

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Такие результаты довольно неожиданные, ведь шведские автомобили всегда неплохо показывали себя в "лосином" тесте. Именно в этой стране и придумали испытание, имитирующее объезд резко появившегося на дорогах препятствия, ведь на шведских трассах часто можно заметить лосей и оленей.

Ранее Фокус рассказывал, что "лосиный" тест провалил и новейший минивэн Volkswagen.