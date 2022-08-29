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Новий електрокросовер Volvo не зміг пройти "лосиний" тест (відео)

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Фото: Скріншот/youtube | Volvo C40 Recharge пройшов "лосиний" тест на швидкості 70 км/год

Експерти зазначили у Volvo C40 Recharge недостатню повертаність і не найкраще зчеплення з дорогою. Це завадило кросоверу пройти "лосиний" тест на високій швидкості.

Новий Volvo C40 Recharge випробували "лосиним" тестом. Електричний кросовер проявив себе не найкраще і не зміг отримати відмінну оцінку. Про це пише сайт km77.com. який проводив випробування.

Найкращу спробу Volvo C40 Recharge було здійснено на швидкості 70 км/год. Для довідки: оцінка "відмінно" ставиться за проходження "лосиного" на 77 км/год і вище. А головний конкурент шведського електрокросовера, Tesla Model Y, показав 83 км/год.

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Електрокар демонструє виражену недостатню повертаність
Фото: скриншот/youtube

Для тесту вибрали топовий повнопривідний кросовер Volvo C40 Recharge із двома моторами загальною потужністю 408 к. с. Випробувачі зазначили виражену недостатню повертаність, недостатній рівень зчеплення від 20-дюймових шин і не найкращу роботу системи стабілізації.

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Це вже друга модель від Volvo, яка не спромоглася пройти "лосиний" тест. Раніше досягти високих оцінок не вийшло в електрокара Polestar 2.

На тест взяли топову версію електрокара

Такі результати досить несподівані, адже шведські автомобілі завжди непогано показували себе в "лосиному" тесті. Саме в цій країні й вигадали випробування, що імітує об'їзд перешкоди, яка різко з'явилася на дорогах, адже на шведських трасах часто можна помітити лосів та оленів.

Раніше Фокус розповідав, що "лосиний" тест провалив і найновіший мінівен Volkswagen.