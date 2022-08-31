Китаец показал, как перевозить автомобиль на велосипеде (видео)

Житель Харбина решил отвезти неисправный автомобиль на утилизацию на велосипеде. Китаец проехал через центр города, привлекая всеобщее внимание.

Ни для кого не секрет, что велосипеды в Китае необычайно популярны. На них ездят на работу, транспортируют пассажиров и даже тяжелые грузы – такие, как автомобили. Видео с перевозкой авто в велосипеде появилось на Youtube-канале NowThisNews.

[ + – ] Автомобиль отвезли в пункт приема металлолома Фото: скриншот/youtube

Ролик сняли в городе Харбин. Небольшой автомобиль закрепили на трехколесном грузовом велосипеде, который движется по одной из центральных улиц города и привлекает всеобщее внимание. На видео не видно, чтобы китайцу было тяжело, да и сам велосипед не разрушился под весом машины.

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Следует отметить, что перевозится довольно компактный Suzuki Alto Lapin длиной всего 3,4 м. Тем не менее, он весит около 750 кг, что немало для велосипеда.

[ + – ] Велосипед выдержал тяжелый груз и не сломался

Позже выяснилось, что машина неисправна и ее решили утилизировать – отвезти в пункт приема металлолома. Вполне возможно, что с нее сняли двигатель, КПП или детали салона, хотя сильно легче она от этого не стала. Зато китаец сэкономил на вызове эвакуатора.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции решили выплачивать 4000 евро за отказ от автомобиля в пользу велосипеда.

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