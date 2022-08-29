Роскошный салон и 350 сил: Great Wall показали впечатляющий премиальный пикап (фото)

Новый Great Wall Shanhai Poer — флагманский пикап китайской марки. Его салон отделан кожей и деревом, а под капотом установлен мощный V6 с турбонаддувом.

На автосалоне в Чэнду презентовали новый Great Wall Shanhai Poer. Большой рамный пикап поступит в производство до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Пикап предлагают только в четырехдверном исполнении Фото: autohome.com.cn

Пикап Great Wall Shanhai Poer создан на базе флагманского внедорожника Tank 500 и родство заметно при взгляде на две модели в анфас. Огромная хромированная решетка радиатора сочетается с крупными диодными фарами. Внешний вид двох моделей создавался с оглядкой на Toyota Tundra предыдущего поколения.

[ + – ] Задний борт кузова может откидываться или распахиваться Фото: autohome.com.cn

Китайский пикап предложен исключительно в четырехдверном исполнении. Изюминка модели – многофункциональный задний борт кузова: он может откидываться или распахиваться.

[ + – ] В отделке салона сочетаются кожа и дерево Фото: autohome.com.cn

Great Wall Shanhai Poer позиционируют, как премиальный пикап. По примеру родственного Tank 500 салон отделан двухцветной кожей и деревом, а передние сиденья получили электропривод. У пикапа виртуальная панель приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин.

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Двигатель также знаком по Tank 500 – 3,0-литровый V6 твин-турбо с 48-вольтной гибридной установкой развивает 354 л. с. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая КПП.

[ + – ] Передние сиденья получили электропривод Фото: autohome.com.cn

Для бездорожья предусмотрены полный привод с понижающей передачей, блокировка заднего дифференциала и 11 режимов езды для разных типов дорожного покрытия. Китайский внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 80 см.

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