Роскошный салон и 350 сил: Great Wall показали впечатляющий премиальный пикап (фото)
Новый Great Wall Shanhai Poer — флагманский пикап китайской марки. Его салон отделан кожей и деревом, а под капотом установлен мощный V6 с турбонаддувом.
На автосалоне в Чэнду презентовали новый Great Wall Shanhai Poer. Большой рамный пикап поступит в производство до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Пикап Great Wall Shanhai Poer создан на базе флагманского внедорожника Tank 500 и родство заметно при взгляде на две модели в анфас. Огромная хромированная решетка радиатора сочетается с крупными диодными фарами. Внешний вид двох моделей создавался с оглядкой на Toyota Tundra предыдущего поколения.
Китайский пикап предложен исключительно в четырехдверном исполнении. Изюминка модели – многофункциональный задний борт кузова: он может откидываться или распахиваться.
Great Wall Shanhai Poer позиционируют, как премиальный пикап. По примеру родственного Tank 500 салон отделан двухцветной кожей и деревом, а передние сиденья получили электропривод. У пикапа виртуальная панель приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин.Важно
Двигатель также знаком по Tank 500 – 3,0-литровый V6 твин-турбо с 48-вольтной гибридной установкой развивает 354 л. с. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая КПП.
Для бездорожья предусмотрены полный привод с понижающей передачей, блокировка заднего дифференциала и 11 режимов езды для разных типов дорожного покрытия. Китайский внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 80 см.
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