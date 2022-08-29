Розкішний салон та 350 сил: Great Wall показали дивовижний преміальний пікап (фото)

Новий Great Wall Shanhai Poer — флагманський пікап китайської марки. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а під капотом встановлений потужний V6 з турбонаддувом.

На автосалоні в Ченду презентували новий Great Wall Shanhai Poer. Великий рамний пікап надійде у виробництво до кінця поточного року. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Пікап пропонують лише у чотиридверному виконанні Фото: autohome.com.cn

Пікап Great Wall Shanhai Poer створений на базі флагманського позашляховика Tank 500 і спорідненість помітна, якщо на дві моделі в анфас. Величезна хромована решітка радіатора поєднується з великими діодними фарами. Зовнішній вигляд двох моделей створювався з огляду на Toyota Tundra попереднього покоління.

[ + – ] Задній борт кузова може відкидатися або відчинятися Фото: autohome.com.cn

Китайський пікап запропонований лише в чотиридверному виконанні. Родзинка моделі — багатофункціональний задній борт кузова: він може відкидатись або розорюватися.

[ + – ] В обробці салону поєднуються шкіра та дерево Фото: autohome.com.cn

Great Wall Shanhai Poer позиціонують як преміальний пікап. За прикладом спорідненого Tank 500 салон оздоблений двоколірною шкірою та деревом, а передні сидіння отримали електропривод. Пікап має віртуальну панель приладів і великий 14,6-дюймовий тачскрин.

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Двигун також знайомий з Tank 500 — 3,0-літровий V6 твін-турбо з 48-вольтною гібридною установкою розвиває 354 к. с. У парі з ним працює 9-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] Передні сидіння отримали електропривід Фото: autohome.com.cn

Для бездоріжжя передбачено повний привід з понижувальною передачею, блокування заднього диференціала та 11 режимів їзди для різних типів дорожнього покриття. Китайський позашляховик здатний долати броди завглибшки до 80 см.

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