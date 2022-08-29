Найдорожчий американський позашляховик кине виклик Bentley та Maybach (фото)
Новий Lincoln Navigator One оцінили у 275 000 доларів. У позашляховика розкішний салон із комфортабельними сидіннями, а оснащення враховує набір для чайної церемонії.
Lincoln Navigator 2023 отримав ультрарозкішну версію One. Презентація дорогого позашляховика відбулася на автошоу в китайському Ченду. Про це повідомляє офіційний сайт американського бренду.
Купити Lincoln Navigator One можна за ціною від 275 тис. доларів — на рівні Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach GLS або Lamborghini Urus. Це найдорожчий американський позашляховик. Усього випустять лише 30 таких машин.
В основі авто лежить подовжений 5,6-метровий Lincoln Navigator L. Відрізнити авто на вигляд можна за двоколірним забарвленням і полірованим 22-дюймовим дискам.
Салон Lincoln Navigator One оздоблений дорогою шкірою і деревом з оригінальними візерунками. Діодне підсвічування стелі імітує зоряне небо.Важливо
Сидіння першого ряду відокремлені перегородкою з монітором. Сидіння другого ряду розвернули до спинок до руху та зробили складними.
Але найбільш разючими є широкі крісла третього ряду. Вони отримали електропривід, підігрів, вентиляцію, масаж і висувні підставки під ноги. Вони розділені консоллю зі спеціальним відсіком, який ховає дорогий набір посуду для чайної церемонії.
Новий Lincoln Navigator One оснащений стандартними 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 415 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною КПП. Розкішний позашляховик отримав повний привід і пневмопідвіску.
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