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Найдорожчий американський позашляховик кине виклик Bentley та Maybach (фото)

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новий Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Лінкольн навігатор
Фото: Lincoln | Lincoln Navigator One впізнається за двоколірним забарвленням і 22-дюймовим дискам

Новий Lincoln Navigator One оцінили у 275 000 доларів. У позашляховика розкішний салон із комфортабельними сидіннями, а оснащення враховує набір для чайної церемонії.

Lincoln Navigator 2023 отримав ультрарозкішну версію One. Презентація дорогого позашляховика відбулася на автошоу в китайському Ченду. Про це повідомляє офіційний сайт американського бренду.

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Ціна позашляховика — 275 000 доларів
Фото: autohome.com.cn

Купити Lincoln Navigator One можна за ціною від 275 тис. доларів — на рівні Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach GLS або Lamborghini Urus. Це найдорожчий американський позашляховик. Усього випустять лише 30 таких машин.

В основі авто лежить подовжений 5,6-метровий Lincoln Navigator L. Відрізнити авто на вигляд можна за двоколірним забарвленням і полірованим 22-дюймовим дискам.

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новий Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Лінкольн навігатор
Підсвічування стелі імітує зоряне небо
Фото: Lincoln

Салон Lincoln Navigator One оздоблений дорогою шкірою і деревом з оригінальними візерунками. Діодне підсвічування стелі імітує зоряне небо.

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Сидіння першого ряду відокремлені перегородкою з монітором. Сидіння другого ряду розвернули до спинок до руху та зробили складними.

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новий Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Лінкольн навігатор
Широкі задні крісла отримали електропривід, вентиляцію і масаж
Фото: Lincoln

Але найбільш разючими є широкі крісла третього ряду. Вони отримали електропривід, підігрів, вентиляцію, масаж і висувні підставки під ноги. Вони розділені консоллю зі спеціальним відсіком, який ховає дорогий набір посуду для чайної церемонії.

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Оснащення враховує набір для чайної церемонії
Фото: Lincoln

Новий Lincoln Navigator One оснащений стандартними 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 415 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною КПП. Розкішний позашляховик отримав повний привід і пневмопідвіску.

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