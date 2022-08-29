Самый дорогой американский внедорожник бросит вызов Bentley и Maybach (фото)

Новый Lincoln Navigator One оценили в 275 000 долларов. У внедорожника роскошный салон с комфортабельными сиденьями, а оснащение включает набор для чайной церемонии.

Lincoln Navigator 2023 получил ультрароскошную версию One. Презентация дорогого внедорожника состоялась на автошоу в китайском Чэнду. Об этом сообщает официальный сайт американского бренда.

[ + – ] Цена внедорожника — 275 000 долларов Фото: autohome.com.cn

Купить Lincoln Navigator One можно по цене от 275 тыс. долларов — на уровне Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach GLS или Lamborghini Urus. Это самый дорогой американский внедорожник. Всего выпустят лишь 30 таких машин.

В основе авто лежит удлиненный 5,6-метровый Lincoln Navigator L. Отличить авто с виду можно по двухцветной окраске и полированным 22-дюймовым дискам.

[ + – ] Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: Lincoln

Салон Lincoln Navigator One отделан дорогими кожей и деревом с оригинальными узорами. Диодная подсветка потолка имитирует звездное небо.

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Сиденья первого ряда отделены перегородкой с монитором. Сиденья второго ряда развернули к спинками к движению и сделали складывающимися.

[ + – ] Широкие задние кресла получили электропривод, вентиляцию и массаж Фото: Lincoln

Но самыми впечатляющими являются широкие кресла третьего ряда. Они получили электропривод, подогрев, вентиляцию, массаж и выдвижные подставки под ноги. Они разделены консолью со специальным отсеком, который прячет дорогой набор посуды для чайной церемонии.

[ + – ] Оснащение включает набор для чайной церемонии Фото: Lincoln

Новый Lincoln Navigator One оснащен стандартными 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Роскошный внедорожник получил полный привод и пневмоподвеску.

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