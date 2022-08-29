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Авто

Самый дорогой американский внедорожник бросит вызов Bentley и Maybach (фото)

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новый Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Линкольн навигатор
Фото: Lincoln | Lincoln Navigator One узнается по двухцветной окраске и 22-дюймовым дискам

Новый Lincoln Navigator One оценили в 275 000 долларов. У внедорожника роскошный салон с комфортабельными сиденьями, а оснащение включает набор для чайной церемонии.

Lincoln Navigator 2023 получил ультрароскошную версию One. Презентация дорогого внедорожника состоялась на автошоу в китайском Чэнду. Об этом сообщает официальный сайт американского бренда.

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новый Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Линкольн навигатор
Цена внедорожника — 275 000 долларов
Фото: autohome.com.cn

Купить Lincoln Navigator One можно по цене от 275 тыс. долларов — на уровне Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach GLS или Lamborghini Urus. Это самый дорогой американский внедорожник. Всего выпустят лишь 30 таких машин.

В основе авто лежит удлиненный 5,6-метровый Lincoln Navigator L. Отличить авто с виду можно по двухцветной окраске и полированным 22-дюймовым дискам.

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новый Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Линкольн навигатор
Подсветка потолка имитирует звездное небо
Фото: Lincoln

Салон Lincoln Navigator One отделан дорогими кожей и деревом с оригинальными узорами. Диодная подсветка потолка имитирует звездное небо.

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Сиденья первого ряда отделены перегородкой с монитором. Сиденья второго ряда развернули к спинками к движению и сделали складывающимися.

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новый Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Линкольн навигатор
Широкие задние кресла получили электропривод, вентиляцию и массаж
Фото: Lincoln

Но самыми впечатляющими являются широкие кресла третьего ряда. Они получили электропривод, подогрев, вентиляцию, массаж и выдвижные подставки под ноги. Они разделены консолью со специальным отсеком, который прячет дорогой набор посуды для чайной церемонии.

Lincoln Navigator One, Lincoln Navigator, новый Lincoln Navigator, Lincoln Navigator 2023, Линкольн навигатор
Оснащение включает набор для чайной церемонии
Фото: Lincoln

Новый Lincoln Navigator One оснащен стандартными 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Роскошный внедорожник получил полный привод и пневмоподвеску.

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