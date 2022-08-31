Китаєць показав, як перевозити автомобіль на велосипеді (відео)
Житель Харбіна вирішив відвезти несправний автомобіль на утилізацію на велосипеді. Китаєць проїхав через центр міста, привертаючи загальну увагу.
Ні для кого не секрет, що велосипеди в Китаї надзвичайно популярні. На них їздять на роботу, транспортують пасажирів і навіть важкі вантажі — такі, як автомобілі. Відео з перевезенням авто у велосипеді з'явилося на Youtube-каналі NowThisNews.
Ролик зняли у місті Харбін. Невеликий автомобіль закріпили на триколісному вантажному велосипеді, який рухається однією з центральних вулиць міста та привертає загальну увагу. На відео не видно, щоб китайцю було тяжко, та й сам велосипед не зруйнувався під вагою машини.Важливо
Варто зазначити, що перевозиться досить компактний Suzuki Alto Lapin завдовжки лише 3,4 м. Проте він важить приблизно 750 кг, що є чимало для велосипеда.
Пізніше з'ясувалося, що машина несправна і її вирішили утилізувати — відвезти до пункту прийому брухту. Цілком можливо, що з неї зняли двигун, КПП або деталі салону, хоча легше вона від цього не стала. Натомість китаєць заощадив на виклику евакуатора.
Раніше Фокус повідомляв, що у Франції вирішили виплачувати 4 000 євро за відмову від автомобіля на користь велосипеда.
Також ми писали, що в Китаї презентували потужний пікап Great Wall із дизайном у дусі Toyota.