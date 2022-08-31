Во Франции резко удешевят электромобили: они станут доступны за 100 евро в месяц

Во Франции вводят новые правительственные субсидии при покупке или лизинге электромобилей. Электрокарами можно будет пользоваться за 100 евро в месяц.

Французское правительство рассматривает новые способы удешевить электрокары и стимулировать автомобилистов переходить на "зеленые" авто. Некоторые модели могут стать доступными всего за 100 евро в месяц. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

В своей предвыборной программе президент Франции Эмманюэль Макрон обещал сделать электромобили доступнее для среднестатистического автолюбителя. Она включает субсидирование и льготный лизинг электрокаров.

[ + – ] Nissan Leaf во Франции уже сейчас доступен в лизинг за 139 евро в месяц Фото: Nissan

Во Франции уже внедрены субсидии на электромобили размером до 6000 евро. Они распространяются на все модели стоимостью до 47 000 евро. Это уже привело к увеличению доли электрокаров среди новых авто в 2022 году до 12%.

Однако во французском правительстве считают, что это недостаточно и возлагают большие надежды на субсидирование лизинга авто. Государство будет компенсировать часть платежей для домохозяйств с низкими доходами и им нужно будет платить всего 100 евро в месяц. Сейчас французы в среднем тратят больше на бензин.

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Льготная программа будет распространяться на бюджетные электромобили. Следует отметить, что уже сейчас компактные электрокары Fiat 500 и Renault Twingo во Франции доступны в лизинг по цене 150 евро в месяц, а Nissan Leaf – за 139 евро. Скорее всего, именно эти модели и подешевеют.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции также стимулируют переход на велосипеды и будут платить 4000 евро за отказ от авто.