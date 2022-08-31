Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Во Франции резко удешевят электромобили: они станут доступны за 100 евро в месяц

покупка электромобиля, лизинг электромобиля, субсидии на электромобили, льготы для электромобилей
Фото: Stellantis | Стоимость лизинга Fiat 500 снизится до 100 евро в месяц

Во Франции вводят новые правительственные субсидии при покупке или лизинге электромобилей. Электрокарами можно будет пользоваться за 100 евро в месяц.

Французское правительство рассматривает новые способы удешевить электрокары и стимулировать автомобилистов переходить на "зеленые" авто. Некоторые модели могут стать доступными всего за 100 евро в месяц. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

В своей предвыборной программе президент Франции Эмманюэль Макрон обещал сделать электромобили доступнее для среднестатистического автолюбителя. Она включает субсидирование и льготный лизинг электрокаров.

покупка электромобиля, лизинг электромобиля, субсидии на электромобили, льготы для электромобилей
Nissan Leaf во Франции уже сейчас доступен в лизинг за 139 евро в месяц
Фото: Nissan

Во Франции уже внедрены субсидии на электромобили размером до 6000 евро. Они распространяются на все модели стоимостью до 47 000 евро. Это уже привело к увеличению доли электрокаров среди новых авто в 2022 году до 12%.

Однако во французском правительстве считают, что это недостаточно и возлагают большие надежды на субсидирование лизинга авто. Государство будет компенсировать часть платежей для домохозяйств с низкими доходами и им нужно будет платить всего 100 евро в месяц. Сейчас французы в среднем тратят больше на бензин.

Важно
Новейший электромобиль Hyundai пользуется рекордным спросом
Новейший электромобиль Hyundai пользуется рекордным спросом

Льготная программа будет распространяться на бюджетные электромобили. Следует отметить, что уже сейчас компактные электрокары Fiat 500 и Renault Twingo во Франции доступны в лизинг по цене 150 евро в месяц, а Nissan Leaf – за 139 евро. Скорее всего, именно эти модели и подешевеют.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции также стимулируют переход на велосипеды и будут платить 4000 евро за отказ от авто.