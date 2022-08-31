У Франції різко здешевшають електромобілі: вони стануть доступними за 100 євро на місяць

У Франції запроваджують нові урядові субсидії при купівлі чи лізингу електромобілів. Електрокарами можна буде скористатися за 100 євро на місяць.

Французький уряд розглядає нові способи здешевити електрокари та стимулювати автомобілістів переходити на "зелені" авто. Деякі моделі можуть стати доступними лише за 100 євро на місяць. Про це повідомляє видання Automotive News Europe.

У своїй передвиборчій програмі президент Франції Емманюель Макрон обіцяв зробити електромобілі доступнішими для середньостатистичного автолюбителя. Вона включає субсидування та пільговий лізинг електрокарів.

[ + – ] Nissan Leaf у Франції вже зараз доступний у лізинг за 139 євро на місяць Фото: Nissan

У Франції вже запроваджено субсидії на електромобілі розміром до 6000 євро. Вони розповсюджуються на всі моделі вартістю до 47 000 євро. Це вже призвело до збільшення частки електрокарів серед нових авто у 2022 році до 12%.

Однак у французькому уряді вважають, що цього недостатньо і покладають великі надії на субсидування лізингу авто. Держава компенсуватиме частину платежів для домогосподарств із низькими доходами і їм потрібно буде платити лише 100 євро на місяць. Наразі французи в середньому витрачають більше на бензин.

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Пільгова програма поширюватиметься на бюджетні електромобілі. Слід зазначити, що вже зараз компактні електрокари Fiat 500 та Renault Twingo у Франції доступні у лізинг за ціною 150 євро на місяць, а Nissan Leaf — за 139 євро. Швидше за все, саме ці моделі подешевшають.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції також стимулюють перехід на велосипеди і платитимуть 4000 євро за відмову від авто.