Газовая турбина и разгон как в "Формуле-1": британцы представили серийный Бэтмобиль (фото)

Новый Ariel Hipercar по дизайну очень напоминает знаменитый Бэтмобиль и даже получил турбину, как культовое авто из кино. Электрокар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,1 с.

Британский производитель спорткаров Ariel презентовал свою первую электрическую модель. Купе Hipercar поступит в производство через полтора года и будет стоить немногим меньше миллиона фунтов стерлингов ($1 150 000). Об этом пишет издание Autocar.

[ + – ] Двери поднимаются вверх Фото: Autocar

Дизайнеры Ariel вдохновлялись бэтмобилем. У авто агрессивный внешний вид с обилием рубленных поверхностей. Спереди установлено двухуровневое антикрыло, а сзади – кили. Двери поднимаются вверх.

В основе Ariel Hipercar лежит алюминиевый каркас, а все кузовные панели – карбоновые. Электрокар достигает 4,3 м в длину и 2 м в ширину, а его масса составляет 1556 кг.

[ + – ] Сзади установлены кили Фото: Autocar

В отделке салона использованы карбон, алюминий и алькантара. Электромобиль Ariel Hipercar получил цифровую панель приборов и переключатели в авиационном стиле.

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На каждое колесо авто приходится по электромотору, а суммарно они развивают 1196 л. с. и 1800 Н∙м. Суперкар демонстрирует динамику на уровне болидов "Формулы-1": способен разогнаться до 100 км/ч за 2,1 с, а до 160 км/ч – за 4,4 с. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

[ + – ] Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Autocar

Ariel Hipercar по умолчанию полноприводной, но при желании можно отключить два передних мотора. Это сделает его заднеприводным, а мощность в таком режиме снизится до 598 л. с.

[ + – ] Газовая турбина служит генератором и вырабатывает электроэнергию Фото: Autocar

Аккумуляторная батарея емкостью 62 кВтч обеспечивает запас хода в 240 км. В добавок, установлена небольшая газовая турбина – точь-в-точь как в авто Бэтмена из кино. Она работает на бензине либо водороде и развивает 48 л. с. – этого достаточно, чтобы быть генератором вырабатывать электроэнергию для основных моторов. Расход топлива не указан, но известно, что объем бака составляет 35 л.

Ранее Фокус сообщал, что электрический суперкар Volvo раскупили за четыре года до начала его производства.