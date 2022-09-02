Газова турбіна та розгін як у "Формулі-1": британці представили серійний Бетмобіль (фото)

Новий Ariel Hipercar за дизайном дуже нагадує знаменитий Бетмобіль і навіть отримав турбіну як культове авто з кіно. Електрокар розганяється до 100 км/год лише за 2,1 с.

Британський виробник спортивних автомобілів Ariel презентував свою першу електричну модель. Купе Hipercar надійде у виробництво через півтора роки і коштуватиме трохи менше мільйона фунтів стерлінгів ($1 150 000). Про це пише видання Autocar.

[ + – ] Двері піднімаються вгору Фото: Autocar

Дизайнери Ariel надихалися бетмобілем. В авто агресивний зовнішній вигляд із великою кількістю рубаних поверхонь. Попереду встановлено дворівневе антикрило, а ззаду — кілі. Двері піднімаються вгору.

В основі Ariel Hipercar лежить алюмінієвий каркас, а всі кузовні панелі — карбонові. Електрокар досягає 4,3 м завдовжки і 2 м завширшки, а його маса становить 1 556 кг.

[ + – ] Позаду встановлені кілі Фото: Autocar

В обробці салону використані карбон, алюміній та алькантара. Електромобіль Ariel Hipercar отримав цифрову панель приладів і перемикачі в авіаційному стилі.

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На кожне колесо авто припадає по електромотору, а сумарно вони розвивають 1 196 к. с. та 1 800 Н∙м. Суперкар демонструє динаміку на рівні болідів "Формули-1": здатний розігнатися до 100 км/год за 2,1 секунди, а до 160 км/год — за 4,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

[ + – ] Салон оздоблений карбоном та алькантарою Фото: Autocar

Ariel Hipercar за замовчанням повнопривідний, але за бажання можна відключити два передні мотори. Це зробить його задньопривідним, а потужність у такому режимі знизиться до 598 к. с.

[ + – ] Газова турбіна слугує генератором і виробляє електроенергію Фото: Autocar

Акумуляторна батарея ємністю 62 кВтгод забезпечує запас ходу 240 км. На додаток, встановлена невелика газова турбіна — точнісінько як в авто Бетмена з кіно. Вона працює на бензині або водні та розвиває 48 к. с. — цього достатньо, щоб бути генератором і виробляти електроенергію для основних двигунів. Витрата палива не вказана, але відомо, що об'єм бака становить 35 л.

Раніше Фокус повідомляв, що електронний суперкар Volvo розкупили за чотири роки до початку його виробництва.