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Авто

Toyota в лидерах. Самые популярные автомобили в Украине за август 2022 года

Тойота в Украине, продажи новых авто в Украине, Toyota RAV4, самые популярные авто в Украине, авторынок Украины
Фото: toyota.com.ua | Самым популярным автобрендом в Украине является Toyota

Наибольшим спросом в Украине пользуются модели повышенной проходимости. Украинцы отдают предпочтение Toyota и стали больше покупать дорогие авто премиум-класса.

В августе украинцы приобрели 2,9 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП-10 рынка – сразу девять моделей повышенной проходимости. Традиционно пользуются спросом Toyota – они занимают два первых места, а всего в десятке лидеров – четыре модели японской марки.

Кроме того, эксперты отмечают падение спроса на Renault Duster и существенный рост популярности премиальных моделей. Среди лидеров оказались недешевые Toyota Land Cruiser 300, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Lexus NX.

Тойота в Украине, продажи новых авто в Украине, Toyota RAV4, самые популярные авто в Украине, авторынок Украины
Лидером на рынке является кроссовер Toyota RAV4
Фото: Toyota

ТОП-10 самых популярных авто в Украине за август:

  1. Toyota RAV-4 – 339 шт.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 138 шт.;
  3. Renault Duster – 100 шт.;
  4. Toyota Land Cruiser 300 – 88 шт.;
  5. Mercedes-Benz GLE – 84 шт.;
  6. Skoda Kodiaq – 82 шт.;
  7. Toyota Camry – 82 шт.;
  8. BMW X5 – 74 шт.;
  9. Mitsubishi Outlander – 65 шт.;
  10. Lexus NX – 61 шт.;
  11. Skoda Karoq – 58 шт.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные б/у авто из Польши. Именно из этой страны в Украину ввозят больше всего машин с пробегом.