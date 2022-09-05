Toyota в лидерах. Самые популярные автомобили в Украине за август 2022 года
Наибольшим спросом в Украине пользуются модели повышенной проходимости. Украинцы отдают предпочтение Toyota и стали больше покупать дорогие авто премиум-класса.
В августе украинцы приобрели 2,9 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП-10 рынка – сразу девять моделей повышенной проходимости. Традиционно пользуются спросом Toyota – они занимают два первых места, а всего в десятке лидеров – четыре модели японской марки.
Кроме того, эксперты отмечают падение спроса на Renault Duster и существенный рост популярности премиальных моделей. Среди лидеров оказались недешевые Toyota Land Cruiser 300, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Lexus NX.
ТОП-10 самых популярных авто в Украине за август:
- Toyota RAV-4 – 339 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 138 шт.;
- Renault Duster – 100 шт.;
- Toyota Land Cruiser 300 – 88 шт.;
- Mercedes-Benz GLE – 84 шт.;
- Skoda Kodiaq – 82 шт.;
- Toyota Camry – 82 шт.;
- BMW X5 – 74 шт.;
- Mitsubishi Outlander – 65 шт.;
- Lexus NX – 61 шт.;
- Skoda Karoq – 58 шт.
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные б/у авто из Польши. Именно из этой страны в Украину ввозят больше всего машин с пробегом.