Toyota у лідерах. Найпопулярніші автомобілі в Україні за серпень 2022 року

Найбільший попит в Україні мають моделі підвищеної прохідності. Українці віддають перевагу Toyota і стали більше купувати дорогі авто преміумкласу.

У серпні українці придбали 2,9 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У ТОП 10 ринку – одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Традиційно мають попит Toyota — вони займають два перші місця, а всього в десятці лідерів — чотири моделі японської марки.

Крім того, експерти відзначають падіння попиту на Renault Duster та суттєве зростання популярності преміальних моделей. Серед лідерів виявилися недешеві Toyota Land Cruiser 300, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 та Lexus NX.

[ + – ] Лідером на ринку є кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

ТОП 10 найпопулярніших авто в Україні за серпень:

Toyota RAV-4 — 339 шт.; Toyota Land Cruiser Prado — 138 шт.; Renault Duster — 100 шт.; Toyota Land Cruiser 300 — 88 шт.; Mercedes-Benz GLE — 84 шт.; Skoda Kodiaq — 82 шт.; Toyota Camry — 82 шт.; BMW X5 — 74 шт.; Mitsubishi Outlander — 65 шт.; Lexus NX — 61 шт.; Skoda Karoq – 58 шт.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто з Польщі. Саме з цієї країни в Україну ввозять найбільше машин із пробігом.