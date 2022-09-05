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Авто

Toyota у лідерах. Найпопулярніші автомобілі в Україні за серпень 2022 року

Тойота в Україні, продажі нових авто в Україні, Toyota RAV4, найпопулярніші авто в Україні, авторинок України.
Фото: toyota.com.ua | Найпопулярнішим автобрендом в Україні є Toyota

Найбільший попит в Україні мають моделі підвищеної прохідності. Українці віддають перевагу Toyota і стали більше купувати дорогі авто преміумкласу.

У серпні українці придбали 2,9 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У ТОП 10 ринку – одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Традиційно мають попит Toyota — вони займають два перші місця, а всього в десятці лідерів — чотири моделі японської марки.

Крім того, експерти відзначають падіння попиту на Renault Duster та суттєве зростання популярності преміальних моделей. Серед лідерів виявилися недешеві Toyota Land Cruiser 300, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 та Lexus NX.

Тойота в Україні, продажі нових авто в Україні, Toyota RAV4, найпопулярніші авто в Україні, авторинок України.
Лідером на ринку є кросовер Toyota RAV4
Фото: Toyota

ТОП 10 найпопулярніших авто в Україні за серпень:

  1. Toyota RAV-4 — 339 шт.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 138 шт.;
  3. Renault Duster — 100 шт.;
  4. Toyota Land Cruiser 300 — 88 шт.;
  5. Mercedes-Benz GLE — 84 шт.;
  6. Skoda Kodiaq — 82 шт.;
  7. Toyota Camry — 82 шт.;
  8. BMW X5 — 74 шт.;
  9. Mitsubishi Outlander — 65 шт.;
  10. Lexus NX — 61 шт.;
  11. Skoda Karoq – 58 шт.

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