Toyota у лідерах. Найпопулярніші автомобілі в Україні за серпень 2022 року
Найбільший попит в Україні мають моделі підвищеної прохідності. Українці віддають перевагу Toyota і стали більше купувати дорогі авто преміумкласу.
У серпні українці придбали 2,9 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
У ТОП 10 ринку – одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Традиційно мають попит Toyota — вони займають два перші місця, а всього в десятці лідерів — чотири моделі японської марки.
Крім того, експерти відзначають падіння попиту на Renault Duster та суттєве зростання популярності преміальних моделей. Серед лідерів виявилися недешеві Toyota Land Cruiser 300, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 та Lexus NX.
ТОП 10 найпопулярніших авто в Україні за серпень:
- Toyota RAV-4 — 339 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 138 шт.;
- Renault Duster — 100 шт.;
- Toyota Land Cruiser 300 — 88 шт.;
- Mercedes-Benz GLE — 84 шт.;
- Skoda Kodiaq — 82 шт.;
- Toyota Camry — 82 шт.;
- BMW X5 — 74 шт.;
- Mitsubishi Outlander — 65 шт.;
- Lexus NX — 61 шт.;
- Skoda Karoq – 58 шт.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто з Польщі. Саме з цієї країни в Україну ввозять найбільше машин із пробігом.