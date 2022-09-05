Необычную коллекцию из 165 ретро-авто распродадут задешево (фото)

Американский коллекционер собрал 165 старых автомобилей и не отреставрировал ни один из них. Теперь их распродают на аукционе.

В США выставили на продажу крупную коллекцию ретро-автомобилей. С аукциона Dick Hutchison Auction and Real Estate продадут 165 винтажных машин, причем все они очень дешевые. Об этом пишет сайт The Drive.

[ + – ] Автомобили годами ржавели под открытым небом Фото: the drive

Дело в том, что все классические автомобили – в весьма плачевном состоянии. Дэвид Вайлс из штата Миссури собрал более сотни машин, однако так и не отреставрировал ни одну из них. Большинство машин выпущены в 50-х и 60-х годах.

[ + – ] Buick LeSabre 1960 года Фото: the drive

Автомобили годами стояли на участке Дэвида Вайлса и ржавели под открытым небом. Большинство из них требуют длительной и тщательной реставрации.

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Коллекционер очевидно очень любил авто уже не существующей марки Oldsmobile – их он собрал целых 54. Кроме того, на продажу выставили 26 Buick, 17 Pontiac и 16 Cadillac.

[ + – ] Больше всего в коллекции автомобилей марки Oldsmobile Фото: the drive

Самыми ценными эксперты называют Buick LeSabre 1960 года, Oldsmobile Starfire 1962 года и Cadillac Eldorado 1956 года. Также в коллекции присутствуют роскошные Lincoln, Chrysler-Imperial, Packard и DeSoto, спортивные Ford Mustang и внедорожники Jeep Wagoneer.

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