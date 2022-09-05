Незвичайну колекцію із 165 ретро-авто розпродадуть задешево (фото)

Американський колекціонер зібрав 165 старих автомобілів і не відреставрував жодного з них. Тепер їх розпродують на аукціоні.

У США виставили на продаж велику колекцію ретро автомобілів. З аукціону Dick Hutchison Auction та Real Estate продадуть 165 вінтажних машин, причому всі вони дуже дешеві. Про це пише сайт The Drive.

[ + – ] Автомобілі роками іржавіли просто неба Фото: the drive

Річ у тому, що всі класичні автомобілі — у дуже плачевному стані. Девід Вайлс зі штату Міссурі зібрав понад сотню машин, проте так і не відреставрував жодну з них. Більшість машин випущено у 50-х та 60-х роках.

[ + – ] Buick LeSabre 1960 року Фото: the drive

Автомобілі роками стояли на ділянці Девіда Вайлса і іржавіли просто неба. Більшість із них вимагають тривалої та ретельної реставрації.

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Колекціонер, очевидно, дуже любив авто вже не наявної марки Oldsmobile — їх він зібрав цілих 54. Крім того, на продаж виставили 26 Buick, 17 Pontiac і 16 Cadillac.

[ + – ] Найбільше в колекції автомобілів марки Oldsmobile Фото: the drive

Найціннішими експерти називають Buick LeSabre 1960 року, Oldsmobile Starfire 1962 року та Cadillac Eldorado 1956 року. Також у колекції присутні розкішні Lincoln, Chrysler-Imperial, Packard та DeSoto, спортивні Ford Mustang та позашляховики Jeep Wagoneer.

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