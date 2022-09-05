Британцы назвали самые надежные автомобили возрастом до 10 лет

Наиболее надежными оказались компактные и недорогие городские автомобили. Это обусловлено отсутствием у них сложных электронных систем.

Британская компания Warrantywise провела традиционное ежегодное исследование надежности автомобилей. На его основе эксперты составили рейтинг самых беспроблемных моделей возрастом до 10 лет. Его результаты опубликовали на сайте компании.

В ходе исследования была изучена информация по 131 000 случаев ремонта авто по стандартной или расширенной гарантии за 2021 и 2022 годы. Во внимание брались частота поломок и стоимость ремонта.

[ + – ] В ТОП-10 преобладают компактные городские авто Фото: Mazda

Выяснилось, что меньше всего ломаются недорогие городские автомобили. По мнению экспертов, это обусловлено тем, что у бюджетных моделей как правило меньше сложной электроники, а именно она чаще всего выходит из строя в современных машинах.

В рейтинге преобладают модели японских брендов – в ТОП-10 их сразу шесть. Лидером является Honda Jazz предыдущего поколения, на втором месте оказалась Mazda 2, а на третьем – Toyota Auris.

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Самые надежные авто возрастом до 10 лет:

Honda Jazz Mazda 2 Toyota Auris Mazda MX-5 Toyota Aygo Kia Ceed Kia Rio Suzuki Alto Hyundai i20 Peugeot 107

Ранее Фокус рассказывал о рейтинге самых ненадежных авто с пробегом, который также составили в компании Warrantywise. Там преобладают дорогие модели премиум-сегмента.