Британці назвали найнадійніші автомобілі віком до 10 років

Найнадійнішими виявилися компактні та недорогі міські автомобілі. Це пов'язано з відсутністю в них складних електронних систем.

Британська компанія Warrantywise провела традиційне щорічне дослідження надійності автомобілів. На його основі експерти склали рейтинг найбезпроблемніших моделей віком до 10 років. Його результати опублікували на сайті компанії.

У ході дослідження вивчили інформацію щодо 131 000 випадків ремонту авто за стандартною або розширеною гарантією за 2021 та 2022 роки. До уваги брали частоту поломок і вартість ремонту.

[ + – ] У ТОП-10 переважають компактні міські авто Фото: Mazda

З'ясувалося, що найменше ламаються недорогі міські автомобілі. На думку експертів, це зумовлено тим, що в бюджетних моделей зазвичай менше складної електроніки, а саме вона найчастіше виходить з ладу в сучасних машинах.

У рейтингу переважають моделі японських брендів — у ТОП-10 їх одразу шість. Лідером є Honda Jazz попереднього покоління, на другому місці опинилася Mazda 2, а на третьому — Toyota Auris.

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Найнадійніші авто віком до 10 років:

Honda Jazz Mazda 2 Toyota Auris Mazda MX-5 Toyota Aygo Kia Ceed Kia Rio Suzuki Alto Hyundai i20 Peugeot 107

Раніше Фокус розповідав про рейтинг найненадійніших авто з пробігом, який також склали в компанії Warrantywise. Там переважають дорогі моделі преміум-сегменту.