Названо найненадійніші вживані авто віком до 10 років

У ТОП 15 найненадійніших авто з пробігом переважають моделі преміумкласу. Найчастіше зазначають несправності електроустаткування.

У Великобританії провели щорічне дослідження надійності авто. Експерти страхової компанії Warantywise визначили, які автомобілі найчастіше ламаються та найдорожчі у ремонті. Про це пише сайт Carwow, який виступив замовником дослідження.

У межах дослідження проаналізували дані про 200 моделей авто віком до 10 років. Під час складання рейтингу бралися до уваги частота зламів та вартість ремонту. На основі цього розрахували індекс надійності авто та вибрали 15 найпроблемніших моделей. З'ясувалося, що менш надійними є преміальні автомобілі. Найчастіше зазначають проблеми з автомобільною електронікою.

Найненадійніші вживані авто на ринку

15. Tesla Model S (2012-2022). Індекс надійності — 33,5%

[ + – ] Tesla Model S Фото: Tesla

Середня вартість ремонту — $1 174, максимальна — $5 152. Найчастіша поломка — відмова центрального замку.

14. Ford Ranger (2012-2022). Індекс надійності — 33,4%

[ + – ] Ford Ranger Фото: Ford

Середня вартість ремонту — $1 458, максимальна — $16 378. Найчастіша поломка — вихід із ладу клапана рециркуляції вихлопних газів.

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13. Audi A7 (2012-2019) Індекс надійності — 33%

[ + – ] Audi A7 Фото: Audi

Середня вартість ремонту — $2 845, максимальна — $13 135. Найчастіша поломка — вихід із ладу інжекторів.

12. Mercedes-Benz S-Class (2012-19) Індекс надійності — 32,8%

Середня вартість ремонту — $1 666, максимальна — $19 050. Найчастіша поломка — несправність датчика вихлопної системи.

11. Peugeot RCZ (2012-15) Індекс надійності — 32,2%

[ + – ] Peugeot RCZ Фото: Stellantis

Середня вартість ремонту — $1 217, максимальна — $7 715. Найчастіша поломка — вихід з ладу турбіни.

10. BMW M5 (2012-19) Індекс надійності — 30,8%

[ + – ] BMW M5 Фото: BMW

Середня вартість ремонту — $2 487, максимальна — $11 850. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

9. Mazda CX-5 (2012-22) Індекс надійності — 29,6%

[ + – ] Mazda CX-5 Фото: Mazda

Середня вартість ремонту — $2 088, максимальна — $6 760. Найчастіша поломка — вихід з ладу турбіни в дизелі.

8. Bentley Continental GT (2012-18) Індекс надійності — 29,1%

[ + – ] Bentley Continental GT Фото: Bentley

Середня вартість ремонту — $2 618, максимальна — $7 290. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

7. Audi Q7 (2012-20) Індекс надійності — 25,7%

[ + – ] Audi Q7 Фото: Audi

Середня вартість ремонту — $1 574, максимальна — $10 200. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

6. Porsche Cayenne (2012-18) Індекс надійності — 24,9%

[ + – ] Porsche Cayenne Фото: Porsche

Середня вартість ремонту — $750, максимальна — $7 450. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

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5. BMW X6 (2012-19) Індекс надійності — 23,6%

[ + – ] BMW X6 Фото: BMW

Середня вартість ремонту — $2 434, максимальна — $11 250. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

4. Porsche Panamera (2012-19). Індекс надійності — 23,4%

[ + – ] Porsche Panamera Фото: Porsche

Середня вартість ремонту — $1 893, максимальна — $12 630. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

3. Range Rover Sport (2012-19). Індекс надійності — 23,1%

[ + – ] Range Rover Sport Фото: Land Rover

Середня вартість ремонту — $2 070, максимальна — $26 200. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

2. BMW M3 (2012-19). Індекс надійності — 21,4%

[ + – ] BMW M3 Фото: BMW

Середня вартість ремонту — $2 485, максимальна — $14 200. Найчастіша поломка — неполадки дроселя.

1. Range Rover (2012-19). Індекс надійності — 20,2%

[ + – ] Range Rover Фото: Land Rover

Середня вартість ремонту — $1 880, максимальна — $28 000. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

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