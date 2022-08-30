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Авто

Названо найненадійніші вживані авто віком до 10 років

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
Фото: Motor Trend | Найпроблемнішими виявилися преміальні моделі

У ТОП 15 найненадійніших авто з пробігом переважають моделі преміумкласу. Найчастіше зазначають несправності електроустаткування.

У Великобританії провели щорічне дослідження надійності авто. Експерти страхової компанії Warantywise визначили, які автомобілі найчастіше ламаються та найдорожчі у ремонті. Про це пише сайт Carwow, який виступив замовником дослідження.

У межах дослідження проаналізували дані про 200 моделей авто віком до 10 років. Під час складання рейтингу бралися до уваги частота зламів та вартість ремонту. На основі цього розрахували індекс надійності авто та вибрали 15 найпроблемніших моделей. З'ясувалося, що менш надійними є преміальні автомобілі. Найчастіше зазначають проблеми з автомобільною електронікою.

Найненадійніші вживані авто на ринку

15. Tesla Model S (2012-2022). Індекс надійності — 33,5%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
Tesla Model S
Фото: Tesla

Середня вартість ремонту — $1 174, максимальна — $5 152. Найчастіша поломка — відмова центрального замку.

14. Ford Ranger (2012-2022). Індекс надійності — 33,4%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
Ford Ranger
Фото: Ford

Середня вартість ремонту — $1 458, максимальна — $16 378. Найчастіша поломка — вихід із ладу клапана рециркуляції вихлопних газів.

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13. Audi A7 (2012-2019) Індекс надійності — 33%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
Audi A7
Фото: Audi

Середня вартість ремонту — $2 845, максимальна — $13 135. Найчастіша поломка — вихід із ладу інжекторів.

12. Mercedes-Benz S-Class (2012-19) Індекс надійності — 32,8%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
Mercedes-Benz S-Class
Фото: Mercedes-Benz

Середня вартість ремонту — $1 666, максимальна — $19 050. Найчастіша поломка — несправність датчика вихлопної системи.

11. Peugeot RCZ (2012-15) Індекс надійності — 32,2%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
Peugeot RCZ
Фото: Stellantis

Середня вартість ремонту — $1 217, максимальна — $7 715. Найчастіша поломка — вихід з ладу турбіни.

10. BMW M5 (2012-19) Індекс надійності — 30,8%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
BMW M5
Фото: BMW

Середня вартість ремонту — $2 487, максимальна — $11 850. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

9. Mazda CX-5 (2012-22) Індекс надійності — 29,6%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Середня вартість ремонту — $2 088, максимальна — $6 760. Найчастіша поломка — вихід з ладу турбіни в дизелі.

8. Bentley Continental GT (2012-18) Індекс надійності — 29,1%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
Bentley Continental GT
Фото: Bentley

Середня вартість ремонту — $2 618, максимальна — $7 290. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

7. Audi Q7 (2012-20) Індекс надійності — 25,7%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
Audi Q7
Фото: Audi

Середня вартість ремонту — $1 574, максимальна — $10 200. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

6. Porsche Cayenne (2012-18) Індекс надійності — 24,9%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
Porsche Cayenne
Фото: Porsche

Середня вартість ремонту — $750, максимальна — $7 450. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

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5. BMW X6 (2012-19) Індекс надійності — 23,6%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
BMW X6
Фото: BMW

Середня вартість ремонту — $2 434, максимальна — $11 250. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

4. Porsche Panamera (2012-19). Індекс надійності — 23,4%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
Porsche Panamera
Фото: Porsche

Середня вартість ремонту — $1 893, максимальна — $12 630. Найчастіша поломка — неполадки електроустаткування.

3. Range Rover Sport (2012-19). Індекс надійності — 23,1%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7
Range Rover Sport
Фото: Land Rover

Середня вартість ремонту — $2 070, максимальна — $26 200. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

2. BMW M3 (2012-19). Індекс надійності — 21,4%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
BMW M3
Фото: BMW

Середня вартість ремонту — $2 485, максимальна — $14 200. Найчастіша поломка — неполадки дроселя.

1. Range Rover (2012-19). Індекс надійності — 20,2%

б/в авто, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, BMW X6, Audi Q7, Mazda CX-5, Tesla Model s, Audi A7.
Range Rover
Фото: Land Rover

Середня вартість ремонту — $1 880, максимальна — $28 000. Найчастіша поломка — неполадки підвіски.

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