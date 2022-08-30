Названы самые ненадежные б/у авто возрастом до 10 лет
В ТОП-15 самых ненадежных авто с пробегом преобладают модели премиум-класса. Чаще всего отмечаются неисправности электрооборудования.
В Великобритании провели ежегодное исследование надежности б/у авто. Эксперты страховой компании Warantywise определили, какие автомобили чаще всего ломаются и наиболее дорогие в ремонте. Об этом пишет сайт Carwow, выступивший заказчиком исследования.
В рамках исследования были проанализированы данные по 200 моделям авто возрастом до 10 лет. При составлении рейтинга брались во внимание частота поломок и стоимость ремонта. На основе этого рассчитали индекс надежности авто и выбрали 15 самых проблемных моделей. Выяснилось, что менее надежными являются премиальные авто. Чаще всего отмечаются проблемы с автомобильной электроникой.
Самые ненадежные б/у авто на рынке
15. Tesla Model S (2012-2022). Индекс надежности – 33,5%
Средняя стоимость ремонта – $1174, максимальная – $5152. Самая частая поломка – отказ центрального замка.
14. Ford Ranger (2012-2022). Индекс надежности – 33,4%
Средняя стоимость ремонта – $1458, максимальная – $16 378. Самая частая поломка – выход из строя клапана рециркуляции выхлопных газов.Важно
13. Audi A7 (2012-2019) Индекс надежности – 33%
Средняя стоимость ремонта – $2845, максимальная – $13 135. Самая частая поломка – выход из строя инжекторов.
12. Mercedes-Benz S-Class (2012-19) Индекс надежности – 32,8%
Средняя стоимость ремонта – $1666, максимальная – $19 050. Самая частая поломка – неисправность датчика выхлопной системы.
11. Peugeot RCZ (2012-15) Индекс надежности – 32,2%
Средняя стоимость ремонта – $1217, максимальная – $7715. Самая частая поломка – выход из строя турбины.
10. BMW M5 (2012-19) Индекс надежности – 30,8%
Средняя стоимость ремонта – $2487, максимальная – $11 850. Самая частая поломка – неполадки подвески.
9. Mazda CX-5 (2012-22) Индекс надежности – 29,6%
Средняя стоимость ремонта – $2088, максимальная – $6760. Самая частая поломка – выход из строя турбины в дизеле.
8. Bentley Continental GT (2012-18) Индекс надежности – 29,1%
Средняя стоимость ремонта – $2618, максимальная – $7290. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.
7. Audi Q7 (2012-20) Индекс надежности – 25,7%
Средняя стоимость ремонта – $1574, максимальная – $10 200. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.
6. Porsche Cayenne (2012-18) Индекс надежности – 24,9%
Средняя стоимость ремонта – $750, максимальная – $7450. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.Важно
5. BMW X6 (2012-19) Индекс надежности – 23,6%
Средняя стоимость ремонта – $2434, максимальная – $11 250. Самая частая поломка – неполадки подвески.
4. Porsche Panamera (2012-19). Индекс надежности – 23,4%
Средняя стоимость ремонта – $1893, максимальная – $12 630. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.
3. Range Rover Sport (2012-19). Индекс надежности – 23,1%
Средняя стоимость ремонта – $2070, максимальная – $26 200. Самая частая поломка – неполадки подвески.
2. BMW M3 (2012-19). Индекс надежности – 21,4%
Средняя стоимость ремонта – $2485, максимальная – $14 200. Самая частая поломка – неполадки дросселя.
1. Range Rover (2012-19). Индекс надежности – 20,2%
Средняя стоимость ремонта – $1880, максимальная – $28 000. Самая частая поломка – неполадки подвески.
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