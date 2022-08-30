Названы самые ненадежные б/у авто возрастом до 10 лет

В ТОП-15 самых ненадежных авто с пробегом преобладают модели премиум-класса. Чаще всего отмечаются неисправности электрооборудования.

В Великобритании провели ежегодное исследование надежности б/у авто. Эксперты страховой компании Warantywise определили, какие автомобили чаще всего ломаются и наиболее дорогие в ремонте. Об этом пишет сайт Carwow, выступивший заказчиком исследования.

В рамках исследования были проанализированы данные по 200 моделям авто возрастом до 10 лет. При составлении рейтинга брались во внимание частота поломок и стоимость ремонта. На основе этого рассчитали индекс надежности авто и выбрали 15 самых проблемных моделей. Выяснилось, что менее надежными являются премиальные авто. Чаще всего отмечаются проблемы с автомобильной электроникой.

Самые ненадежные б/у авто на рынке

15. Tesla Model S (2012-2022). Индекс надежности – 33,5%

[ + – ] Tesla Model S Фото: Tesla

Средняя стоимость ремонта – $1174, максимальная – $5152. Самая частая поломка – отказ центрального замка.

14. Ford Ranger (2012-2022). Индекс надежности – 33,4%

[ + – ] Ford Ranger Фото: Ford

Средняя стоимость ремонта – $1458, максимальная – $16 378. Самая частая поломка – выход из строя клапана рециркуляции выхлопных газов.

Важно

Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей

13. Audi A7 (2012-2019) Индекс надежности – 33%

[ + – ] Audi A7 Фото: Audi

Средняя стоимость ремонта – $2845, максимальная – $13 135. Самая частая поломка – выход из строя инжекторов.

12. Mercedes-Benz S-Class (2012-19) Индекс надежности – 32,8%

Средняя стоимость ремонта – $1666, максимальная – $19 050. Самая частая поломка – неисправность датчика выхлопной системы.

11. Peugeot RCZ (2012-15) Индекс надежности – 32,2%

[ + – ] Peugeot RCZ Фото: Stellantis

Средняя стоимость ремонта – $1217, максимальная – $7715. Самая частая поломка – выход из строя турбины.

10. BMW M5 (2012-19) Индекс надежности – 30,8%

[ + – ] BMW M5 Фото: BMW

Средняя стоимость ремонта – $2487, максимальная – $11 850. Самая частая поломка – неполадки подвески.

9. Mazda CX-5 (2012-22) Индекс надежности – 29,6%

[ + – ] Mazda CX-5 Фото: Mazda

Средняя стоимость ремонта – $2088, максимальная – $6760. Самая частая поломка – выход из строя турбины в дизеле.

8. Bentley Continental GT (2012-18) Индекс надежности – 29,1%

[ + – ] Bentley Continental GT Фото: Bentley

Средняя стоимость ремонта – $2618, максимальная – $7290. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.

7. Audi Q7 (2012-20) Индекс надежности – 25,7%

[ + – ] Audi Q7 Фото: Audi

Средняя стоимость ремонта – $1574, максимальная – $10 200. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.

6. Porsche Cayenne (2012-18) Индекс надежности – 24,9%

[ + – ] Porsche Cayenne Фото: Porsche

Средняя стоимость ремонта – $750, максимальная – $7450. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.

Важно

Какие б/у авто чаще всего пригоняют в Украину в 2022 году (статистика)

5. BMW X6 (2012-19) Индекс надежности – 23,6%

[ + – ] BMW X6 Фото: BMW

Средняя стоимость ремонта – $2434, максимальная – $11 250. Самая частая поломка – неполадки подвески.

4. Porsche Panamera (2012-19). Индекс надежности – 23,4%

[ + – ] Porsche Panamera Фото: Porsche

Средняя стоимость ремонта – $1893, максимальная – $12 630. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования.

3. Range Rover Sport (2012-19). Индекс надежности – 23,1%

[ + – ] Range Rover Sport Фото: Land Rover

Средняя стоимость ремонта – $2070, максимальная – $26 200. Самая частая поломка – неполадки подвески.

2. BMW M3 (2012-19). Индекс надежности – 21,4%

[ + – ] BMW M3 Фото: BMW

Средняя стоимость ремонта – $2485, максимальная – $14 200. Самая частая поломка – неполадки дросселя.

1. Range Rover (2012-19). Индекс надежности – 20,2%

[ + – ] Range Rover Фото: Land Rover

Средняя стоимость ремонта – $1880, максимальная – $28 000. Самая частая поломка – неполадки подвески.

Ранее Фокус рассказывал про самые высокотехнологичные автомобили 2022 года. Рейтинг составило авторитетное американское агентство J.D.Power.