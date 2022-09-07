Дорогой суперкар Lamborghini разбили при попытке скрыться от полиции (фото)

Водитель Lamborghini Huracan превысил скорость и попытался оторваться от преследовавших его полицейских. Погоня окончилась ДТП с участием трех автомобилей.

В Австралии попал в ДТП суперкар Lamborghini Huracan стоимостью свыше 250 000 долларов. Недешевый автомобиль разбили, пытаясь оторваться от полицейского патруля. Об этом сообщается на странице полиции штата Новый Южный Уэльс в Facebook.

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По информации патрульных, Lamborghini Huracan проехал мимо полицейской машины на скорости 150 км/ч, хотя в том месте установлено ограничение в 70 км/ч. Водитель 610-сильного суперкара проигнорировал требования остановиться и попытался оторваться от полицейского Chrysler 300.

На скорости примерно 210 км/ч водитель Lamborghini Huracan потерял контроль над авто и спровоцировал аварию с участием еще двух машин. К счастью, обошлось без пострадавших, однако суперкар серьезно поврежден и требует дорогого ремонта.

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У Lamborghini Huracan видны повреждения в передней части и на боковинах. В салоне сработали подушки безопасности.

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Выяснилось, что водитель Lamborghini ранее уже был лишен прав – именно поэтому он и пытался скрыться от патрульных. Ему выдвинули обвинения в превышении скорости, опасном вождении, невыполнении требований полиции и сопротивлении при задержании. Сейчас австралиец пребывает под арестом.

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