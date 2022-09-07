Дорогий суперкар Lamborghini розбили у процесі спроби втекти від поліції (фото)

Водій Lamborghini Huracan перевищив швидкість і спробував відірватися від поліцейських, які його переслідували. Погоня закінчилася ДТП за участю трьох автомобілів.

В Австралії потрапив у ДТП суперкар Lamborghini Huracan вартістю понад 250 000 доларів. Недешевий автомобіль розтрощили, намагаючись відірватися від поліцейського патруля. Про це повідомляється на сторінці поліції штату Новий Південний Уельс у Facebook.

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За інформацією патрульних, Lamborghini Huracan проїхав повз поліцейську машину на швидкості 150 км/год, хоча там встановлено обмеження 70 км/год. Водій 610-сильного суперкара проігнорував вимоги зупинитися і спробував відірватися від поліцейського Chrysler 300.

На швидкості приблизно 210 км/год водій Lamborghini Huracan втратив контроль над авто та спровокував аварію за участю ще двох машин. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте суперкар серйозно пошкоджений і потребує дорогого ремонту.

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У Lamborghini Huracan видно ушкодження в передній частині та на боковинах. У салоні спрацювали подушки безпеки.

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З'ясувалося, що водія Lamborghini раніше вже було позбавлено прав — саме тому він і намагався втекти від патрульних. Йому висунули звинувачення у перевищенні швидкості, небезпечному керуванні, невиконанні вимог поліції та опорі в процесі затримання. Наразі австралієць перебуває під арештом.

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