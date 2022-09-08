Первый в мире суперкар уйдет с молотка за $1,5 миллиона (фото)

Lamborghini Miura считают основателем сегмента суперкаров. Автомобиль сочетает в себе хорошие динамические характеристики, броский дизайн и роскошный салон.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Lamborghini Miura 1968 года. За знаменитую модель планируют выручить от 1,4 до 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] Суперкар способен развить 275 км/ч Фото: Sotheby’s

Lamborghini Miura 1966-1971 годов – знаковая модель в автомобильной истории. Во-первых, она прославила молодую итальянскую марку на весь мир, а, во-вторых, именно ее называют первым в мире суперкаром – дорогим скоростным авто с броским дизайном и роскошным салоном.

[ + – ] Lamborghini отреставрировали до оригинального состояния Фото: Sotheby’s

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К тому же, компоновка Lamborghini Miura с расположенным по центру двигателем и задним приводом стала стандартом в сегменте суперкаров. Конкретно этот автомобиль – ранняя версия Miura P400 с 4,0-литровым V12 мощностью 350 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить 275 км/ч. В свое время оно было самым быстрым авто в мире.

[ + – ] Суперкар оснащен 350-сильным V12 Фото: Sotheby’s

Всего выпустили только 275 Lamborghini Miura P400. Конкретно эта машина была куплена в Милане, но затем перебралась в США. Там у нее вышел из строя двигатель и его заменили на V8 от Chevrolet. Лишь в 2015 году новый владелец вернул автомобилю V12 и отреставрировал его до оригинального состояния.

Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini показали сверхмощную заряженную версию модели Urus. Это один из самых быстрых кроссоверов в мире.