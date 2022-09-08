Первый в мире суперкар уйдет с молотка за $1,5 миллиона (фото)
Lamborghini Miura считают основателем сегмента суперкаров. Автомобиль сочетает в себе хорошие динамические характеристики, броский дизайн и роскошный салон.
В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Lamborghini Miura 1968 года. За знаменитую модель планируют выручить от 1,4 до 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Lamborghini Miura 1966-1971 годов – знаковая модель в автомобильной истории. Во-первых, она прославила молодую итальянскую марку на весь мир, а, во-вторых, именно ее называют первым в мире суперкаром – дорогим скоростным авто с броским дизайном и роскошным салоном.Важно
К тому же, компоновка Lamborghini Miura с расположенным по центру двигателем и задним приводом стала стандартом в сегменте суперкаров. Конкретно этот автомобиль – ранняя версия Miura P400 с 4,0-литровым V12 мощностью 350 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить 275 км/ч. В свое время оно было самым быстрым авто в мире.
Всего выпустили только 275 Lamborghini Miura P400. Конкретно эта машина была куплена в Милане, но затем перебралась в США. Там у нее вышел из строя двигатель и его заменили на V8 от Chevrolet. Лишь в 2015 году новый владелец вернул автомобилю V12 и отреставрировал его до оригинального состояния.
Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini показали сверхмощную заряженную версию модели Urus. Это один из самых быстрых кроссоверов в мире.