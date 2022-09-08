Перший у світі суперкар піде з молотка за $1,5 мільйона (фото)
Lamborghini Miura вважають фундатором сегменту суперкарів. Автомобіль поєднує хороші динамічні характеристики, яскравий дизайн і розкішний салон.
У США на аукціон RM Sotheby's виставили Lamborghini Miura 1968 року. За знамениту модель планують отримати від 1,4 до 1,6 мільйона доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Lamborghini Miura 1966-1971 років — знакова модель автомобільної історії. По-перше, вона прославила молоду італійську марку на весь світ, а, по-друге, саме її називають першим у світі суперкаром — дорогим швидкісним авто з яскравим дизайном та розкішним салоном.Важливо
До того ж, компонування Lamborghini Miura з розташованим по центру двигуном та заднім приводом стало стандартом у сегменті суперкарів. Саме цей автомобіль — рання версія Miura P400 з 4,0-літровим V12 потужністю 350 к. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 6,7 с та розвинути 275 км/год. Свого часу воно було найшвидшим авто у світі.
Усього випустили лише 275 Lamborghini Miura P400. Саме ця машина була куплена в Мілані, але потім перебралася до США. Там у неї вийшов з ладу двигун і його замінили на V8 від Chevrolet. Лише у 2015 році новий власник повернув автомобілю V12 та відреставрував його до оригінального стану.
Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini показали надпотужну заряджену версію моделі Urus. Це один із найшвидших кросоверів у світі.