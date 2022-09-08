Перший у світі суперкар піде з молотка за $1,5 мільйона (фото)

Lamborghini Miura вважають фундатором сегменту суперкарів. Автомобіль поєднує хороші динамічні характеристики, яскравий дизайн і розкішний салон.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили Lamborghini Miura 1968 року. За знамениту модель планують отримати від 1,4 до 1,6 мільйона доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] Суперкар здатний розвинути 275 км/год. Фото: Sotheby’s

Lamborghini Miura 1966-1971 років — знакова модель автомобільної історії. По-перше, вона прославила молоду італійську марку на весь світ, а, по-друге, саме її називають першим у світі суперкаром — дорогим швидкісним авто з яскравим дизайном та розкішним салоном.

[ + – ] Lamborghini відреставрували до оригінального стану Фото: Sotheby’s

Важливо

Незвичайну колекцію із 165 ретро-авто розпродадуть задешево (фото)

До того ж, компонування Lamborghini Miura з розташованим по центру двигуном та заднім приводом стало стандартом у сегменті суперкарів. Саме цей автомобіль — рання версія Miura P400 з 4,0-літровим V12 потужністю 350 к. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 6,7 с та розвинути 275 км/год. Свого часу воно було найшвидшим авто у світі.

[ + – ] Суперкар оснащений 350-сильним V12 Фото: Sotheby’s

Усього випустили лише 275 Lamborghini Miura P400. Саме ця машина була куплена в Мілані, але потім перебралася до США. Там у неї вийшов з ладу двигун і його замінили на V8 від Chevrolet. Лише у 2015 році новий власник повернув автомобілю V12 та відреставрував його до оригінального стану.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini показали надпотужну заряджену версію моделі Urus. Це один із найшвидших кросоверів у світі.