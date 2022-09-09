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Авто

Названы самые популярные новые и подержанные автомобили в Украине за 2022 год

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Фото: Renault | Renault Duster остается лидером в сегменте новых авто

В сегменте новых автомобилей доминируют кроссоверы и в ТОП-5 лидеров рынка — сразу четыре модели повышенной проходимости. Среди авто с пробегом преобладают седаны, универсалы и хэтчбеки, а кроссоверы не столь популярны.

За восемь месяцев 2022 года украинцы поставили на учет 351,2 тыс. легковых автомобилей. Несмотря на войну, падение авторынка по сравнению с прошлым годом составило всего 5%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Если точнее, то серьезный обвал отмечается только в сегменте новых автомобилей. Их купили 24,4 тыс., то есть на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди новых авто традиционно огромным спросом пользуются кроссоверы: среди ТОП-5 моделей-лидеров их сразу четыре. Лидерами остаются Renault Duster и Toyota RAV4.

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Самые популярные новые авто в Украине за 2022 год:

  1. Renault Duster – 1552 авто
  2. Toyota RAV4 – 1296
  3. Skoda Kodiaq – 686
  4. Chery Tiggo 4 – 535
  5. Renault Logan – 524
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Среди подержанных моделей лидирует Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

А вот продажи б/у авто в 2022 году даже выросли: первую регистрацию в Украине прошли 326,8 тыс. машин с пробегом – на 9% больше, чем годом ранее. На "вторичке" предпочтения в украинцев абсолютно другие: среди лидеров нет ни одного кроссовера, а преобладают седаны, универсалы и хэтчбеки. Первые места занимают модели Volkswagen.

ТОП-5 самых популярных авто с пробегом в Украине:

  1. Volkswagen Passat – 19758 авто
  2. Volkswagen Golf – 19578
  3. Renault Megane – 17796
  4. Skoda Octavia – 13118
  5. Ford Focus – 9593

Ранее Фокус рассказывал про наиболее популярные подержанные авто из Германии. Как правило, украинцы пригоняют модели местных немецких брендов.