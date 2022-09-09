Названы самые популярные новые и подержанные автомобили в Украине за 2022 год

В сегменте новых автомобилей доминируют кроссоверы и в ТОП-5 лидеров рынка — сразу четыре модели повышенной проходимости. Среди авто с пробегом преобладают седаны, универсалы и хэтчбеки, а кроссоверы не столь популярны.

За восемь месяцев 2022 года украинцы поставили на учет 351,2 тыс. легковых автомобилей. Несмотря на войну, падение авторынка по сравнению с прошлым годом составило всего 5%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Если точнее, то серьезный обвал отмечается только в сегменте новых автомобилей. Их купили 24,4 тыс., то есть на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди новых авто традиционно огромным спросом пользуются кроссоверы: среди ТОП-5 моделей-лидеров их сразу четыре. Лидерами остаются Renault Duster и Toyota RAV4.

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Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей

Самые популярные новые авто в Украине за 2022 год:

Renault Duster – 1552 авто Toyota RAV4 – 1296 Skoda Kodiaq – 686 Chery Tiggo 4 – 535 Renault Logan – 524

[ + – ] Среди подержанных моделей лидирует Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

А вот продажи б/у авто в 2022 году даже выросли: первую регистрацию в Украине прошли 326,8 тыс. машин с пробегом – на 9% больше, чем годом ранее. На "вторичке" предпочтения в украинцев абсолютно другие: среди лидеров нет ни одного кроссовера, а преобладают седаны, универсалы и хэтчбеки. Первые места занимают модели Volkswagen.

ТОП-5 самых популярных авто с пробегом в Украине:

Volkswagen Passat – 19758 авто Volkswagen Golf – 19578 Renault Megane – 17796 Skoda Octavia – 13118 Ford Focus – 9593

Ранее Фокус рассказывал про наиболее популярные подержанные авто из Германии. Как правило, украинцы пригоняют модели местных немецких брендов.