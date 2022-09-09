Названы самые популярные новые и подержанные автомобили в Украине за 2022 год
В сегменте новых автомобилей доминируют кроссоверы и в ТОП-5 лидеров рынка — сразу четыре модели повышенной проходимости. Среди авто с пробегом преобладают седаны, универсалы и хэтчбеки, а кроссоверы не столь популярны.
За восемь месяцев 2022 года украинцы поставили на учет 351,2 тыс. легковых автомобилей. Несмотря на войну, падение авторынка по сравнению с прошлым годом составило всего 5%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Если точнее, то серьезный обвал отмечается только в сегменте новых автомобилей. Их купили 24,4 тыс., то есть на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди новых авто традиционно огромным спросом пользуются кроссоверы: среди ТОП-5 моделей-лидеров их сразу четыре. Лидерами остаются Renault Duster и Toyota RAV4.Важно
Самые популярные новые авто в Украине за 2022 год:
- Renault Duster – 1552 авто
- Toyota RAV4 – 1296
- Skoda Kodiaq – 686
- Chery Tiggo 4 – 535
- Renault Logan – 524
А вот продажи б/у авто в 2022 году даже выросли: первую регистрацию в Украине прошли 326,8 тыс. машин с пробегом – на 9% больше, чем годом ранее. На "вторичке" предпочтения в украинцев абсолютно другие: среди лидеров нет ни одного кроссовера, а преобладают седаны, универсалы и хэтчбеки. Первые места занимают модели Volkswagen.
ТОП-5 самых популярных авто с пробегом в Украине:
- Volkswagen Passat – 19758 авто
- Volkswagen Golf – 19578
- Renault Megane – 17796
- Skoda Octavia – 13118
- Ford Focus – 9593
Ранее Фокус рассказывал про наиболее популярные подержанные авто из Германии. Как правило, украинцы пригоняют модели местных немецких брендов.