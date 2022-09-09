Названо найпопулярніші нові та вживані автомобілі в Україні за 2022 рік
У сегменті нових автомобілів домінують кросовери і в ТОП-5 лідерів ринку — одразу чотири моделі підвищеної прохідності. Серед авто з пробігом переважають седани, універсали та хетчбеки, а кросовери не такі популярні.
За вісім місяців 2022 року українці поставили на облік 351,2 тис. легкових автомобілів. Незважаючи на війну, падіння авторинку порівняно з минулим роком становило лише 5%. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Якщо точніше, то серйозний обвал відзначається лише у сегменті нових автомобілів. Їх купили 24,4 тис., тобто на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Серед нових авто традиційно величезний попит мають кросовери: серед ТОП-5 моделей-лідерів їх відразу чотири. Лідерами залишаються Renault Duster та Toyota RAV4.Важливо
Найпопулярніші нові авто в Україні за 2022 рік:
- Renault Duster – 1552 авто
- Toyota RAV4 – 1296
- Skoda Kodiaq – 686
- Chery Tiggo 4 – 535
- Renault Logan – 524
А ось продаж вживаних авто в 2022 році навіть зріс: першу реєстрацію в Україні пройшли 326,8 тис. машин з пробігом — на 9% більше, ніж роком раніше. На "вториннному" ринку переваги в українців абсолютно інші: серед лідерів немає жодного кросовера, а переважають седани, універсали та хетчбеки. Перші місця посідають моделі Volkswagen.
ТОП-5 найпопулярніших авто з пробігом в Україні:
- Volkswagen Passat – 19758 авто
- Volkswagen Golf – 19578
- Renault Megane – 17796
- Skoda Octavia – 13118
- Ford Focus – 9593
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто з Німеччини. Як правило, українці приганяють моделі місцевих німецьких брендів.