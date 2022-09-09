Названо найпопулярніші нові та вживані автомобілі в Україні за 2022 рік

У сегменті нових автомобілів домінують кросовери і в ТОП-5 лідерів ринку — одразу чотири моделі підвищеної прохідності. Серед авто з пробігом переважають седани, універсали та хетчбеки, а кросовери не такі популярні.

За вісім місяців 2022 року українці поставили на облік 351,2 тис. легкових автомобілів. Незважаючи на війну, падіння авторинку порівняно з минулим роком становило лише 5%. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Якщо точніше, то серйозний обвал відзначається лише у сегменті нових автомобілів. Їх купили 24,4 тис., тобто на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Серед нових авто традиційно величезний попит мають кросовери: серед ТОП-5 моделей-лідерів їх відразу чотири. Лідерами залишаються Renault Duster та Toyota RAV4.

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Українці купують все більше кросоверів: ТОП 15 найпопулярніших моделей

Найпопулярніші нові авто в Україні за 2022 рік:

Renault Duster – 1552 авто Toyota RAV4 – 1296 Skoda Kodiaq – 686 Chery Tiggo 4 – 535 Renault Logan – 524

[ + – ] Серед вживаних моделей лідирує Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

А ось продаж вживаних авто в 2022 році навіть зріс: першу реєстрацію в Україні пройшли 326,8 тис. машин з пробігом — на 9% більше, ніж роком раніше. На "вториннному" ринку переваги в українців абсолютно інші: серед лідерів немає жодного кросовера, а переважають седани, універсали та хетчбеки. Перші місця посідають моделі Volkswagen.

ТОП-5 найпопулярніших авто з пробігом в Україні:

Volkswagen Passat – 19758 авто Volkswagen Golf – 19578 Renault Megane – 17796 Skoda Octavia – 13118 Ford Focus – 9593

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто з Німеччини. Як правило, українці приганяють моделі місцевих німецьких брендів.