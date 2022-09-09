Новые автомобили резко подорожали за последние 5 лет: эксперты назвали причины

Рост цен на новые автомобили в Европе и Америке опережает темпы инфляции. Больше всего за последние годы подорожали компактные бюджетные модели.

С 2017 по 2022 годы новые автомобили подорожали в среднем на 19%. Об этом свидетельствует исследование рынка, проведенное известным немецким автоклубом ADAC, о чем сообщается на его официальном сайте.

Эксперты ADAC сравнили цены на автомобили сейчас и 5 лет назад. Выяснилось, что в 2017 году средняя стоимость нового авто в Германии составляла 44 908 евро, а в 2022 – уже 53 525 евро. Примечательно, что уровень инфляции за это время составил только 8%.

[ + – ] Volkswagen Golf за пять лет дорожал на 38% Фото: Volkswagen

В ADAC подчеркивают, что рост цен на 19% – это средний показатель по рынку. Компактные городские авто подорожали сразу на 44%, а модели среднего класса – на 21%. Обусловлено это тем, что бюджетные авто за последние годы получили современные системы безопасности (многие из них стали обязательными в ЕС).

У дорогих моделей эти технологии уже были, поэтому их цена выросла не так существенно. А вот кризис полупроводников и подорожание сырья ударили по всем автомобильным сегментам.

[ + – ] Fiat Tipo стал гибридом и прибавил в цене сразу 62,8% Фото: Stellantis

Кроме того, отмечается, что многие автопроизводители отказываются от доступных базовых версий моделей. Так, начальный Volkswagen Golf 7 предлагали с 1,0-литровым 90-сильным турбомотором за 20 700 евро, а его преемник Golf 8 стартует с 29 565 евро (на 38% дороже) и оснащен 1,5-литровой турбочетверкой на 150 л. с.

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Fiat Tipo раньше продавался с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с. за 17 500 евро, а сейчас он доступен в ЕС только со 130-сильной гибридной установкой по цене в 28,5 тыс. евро (на 62,8% дороже).

Подобная тенденция свойственна не только Европе. В США, например, средняя цена нового авто в 2022 году выросла до рекордных 47 тысяч долларов. За океаном причины подорожания машин – те же.

Ранее Фокус рассказывал, что новая Lada Vesta подорожала в три раза с начала года и теперь стоит на уровне Toyota Camry.