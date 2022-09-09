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Авто

Нові автомобілі різко подорожчали за останні 5 років: експерти назвали причини

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Фото: AP | За п'ять років середня вартість нових авто в Європі зросла на 19%

Зростання цін на нові автомобілі в Європі й Америці випереджає темпи інфляції. Найбільше за останні роки подорожчали компактні бюджетні моделі.

З 2017 до 2022 року нові автомобілі подорожчали переважно на 19%. Про це свідчить дослідження ринку, проведене відомим німецьким автоклубом ADAC, повідомляється на його офіційному сайті.

Експерти ADAC порівняли ціни на автомобілі зараз і 5 років тому. З'ясувалося, що в 2017 році середня вартість нового авто в Німеччині становила 44 908 євро, а у 2022 — вже 53 525 євро. Цікаво, що рівень інфляції за цей час становив лише 8%.

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Volkswagen Golf за п'ять років дорожчав на 38%
Фото: Volkswagen

В ADAC наголошують, що зростання цін на 19% — це середній показник ринку. Компактні міські авто подорожчали одразу на 44%, а моделі середнього класу — на 21%. Зумовлено це тим, що бюджетні автомобілі за останні роки отримали сучасні системи безпеки (багато з них стали обов'язковими до ЄС).

У дорогих моделей ці технології вже були, тому їхня ціна зросла не так суттєво. А ось криза напівпровідників і подорожчання сировини вдарили по всіх автомобільних сегментах.

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Fiat Tipo став гібридом і додав у ціні відразу 62,8%
Фото: Stellantis

Крім того, зазначається, що багато автовиробників відмовляються від доступних базових версій моделей. Так, початковий Volkswagen Golf 7 пропонували з 1,0-літровим 90-сильним турбомотором за 20 700 євро, а його наступник Golf 8 стартує з 29 565 євро (на 38% дорожче) і оснащений 1,5-літровою турбочетвіркою на 150 к. с.

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Fiat Tipo раніше продавався із 1,4-літровим двигуном потужністю 100 к. с. за 17 500 євро, а зараз він доступний в ЄС лише зі 130-сильною гібридною установкою за ціною 28,5 тис. євро (на 62,8% дорожче).

Подібна тенденція властива не лише Європі. У США, наприклад, середня ціна нового авто у 2022 році зросла до рекордних 47 тисяч доларів. За океаном причини подорожчання машин — ті самі.

Раніше Фокус розповідав, що нова Lada Vesta подорожчала втричі з початку року, і тепер стоїть на рівні Toyota Camry.