Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Девочка-подросток угнала у родителей внедорожник и устроила масштабное ДТП (фото)

масштабное ДТП, курьезное ДТП, ДТП в США, угон авто, Chevrolet Suburban
Фото: Twitter / Boulder Police Dept. | В ДТП разбили три машины и автобус

Попытка покататься на родительском внедорожнике закончилась для 13-летней американки серьезным ДТП. В аварии пострадали три автомобиля и школьный автобус.

В американском штате Колорадо произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств. Его виновником стала 13-летняя девочка. Об этом сообщает сайт Boulder Daily Camera со ссылкой на данные полиции.

масштабное ДТП, курьезное ДТП, ДТП в США, угон авто, Chevrolet Suburban
Виновницей аварии стала 13-летняя девочка на родительском авто
Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

Юная автомобилистка решила прогулять школу и угнать родительский Chevrolet Suburban. Однако долго покататься на большом внедорожнике у нее не получилось – при выезде на хайвэй, она практически сразу попала в аварию.

На большой скорости Chevrolet Suburban врезался в Kia Optima, остановившийся на красный сигнал светофора. Затем оба автомобиля вынесло на перекресток, где они протаранили школьный автобус и Subaru Forester.

масштабное ДТП, курьезное ДТП, ДТП в США, угон авто, Chevrolet Suburban
В ДТП пострадали четыре человека
Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

В аварии четыре человека получили легкие травмы. Двоих пострадавших забрали в больницу, но отпустили после оказания первой медицинской помощи. К счастью, в школьном автобусе был только один ребенок и он не был травмирован. Всем трем машинам и автобусу требуется серьезный ремонт.

Важно
Дорогой суперкар Lamborghini разбили при попытке скрыться от полиции (фото)
Дорогой суперкар Lamborghini разбили при попытке скрыться от полиции (фото)

Виновница ДТП не пострадала и отделалась испугом. Несмотря на юный возраст, американке выдвинули обвинения в опасной езде и управлении авто без водительских прав.

Ранее Фокус сообщал, что в США задержали трех малолетних угонщиков авто в возрасте 11-14 лет. Они пытались украсть машины прямо с завода.