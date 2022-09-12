Девочка-подросток угнала у родителей внедорожник и устроила масштабное ДТП (фото)

Попытка покататься на родительском внедорожнике закончилась для 13-летней американки серьезным ДТП. В аварии пострадали три автомобиля и школьный автобус.

В американском штате Колорадо произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств. Его виновником стала 13-летняя девочка. Об этом сообщает сайт Boulder Daily Camera со ссылкой на данные полиции.

[ + – ] Виновницей аварии стала 13-летняя девочка на родительском авто Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

Юная автомобилистка решила прогулять школу и угнать родительский Chevrolet Suburban. Однако долго покататься на большом внедорожнике у нее не получилось – при выезде на хайвэй, она практически сразу попала в аварию.

На большой скорости Chevrolet Suburban врезался в Kia Optima, остановившийся на красный сигнал светофора. Затем оба автомобиля вынесло на перекресток, где они протаранили школьный автобус и Subaru Forester.

[ + – ] В ДТП пострадали четыре человека Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

В аварии четыре человека получили легкие травмы. Двоих пострадавших забрали в больницу, но отпустили после оказания первой медицинской помощи. К счастью, в школьном автобусе был только один ребенок и он не был травмирован. Всем трем машинам и автобусу требуется серьезный ремонт.

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Виновница ДТП не пострадала и отделалась испугом. Несмотря на юный возраст, американке выдвинули обвинения в опасной езде и управлении авто без водительских прав.

Ранее Фокус сообщал, что в США задержали трех малолетних угонщиков авто в возрасте 11-14 лет. Они пытались украсть машины прямо с завода.