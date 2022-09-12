Дівчинка-підліток викрала в батьків позашляховик і влаштувала масштабну ДТП (фото)

Спроба покататися на батьківському позашляховику закінчилася для 13-річної американки серйозною ДТП. В аварії постраждали три автомобілі та шкільний автобус.

В американському штаті Колорадо сталася серйозна ДТП за участю чотирьох транспортних засобів. Її винуватицею стала 13-річна дівчинка. Про це повідомляє сайт Boulder Daily Camera з посиланням на дані поліції.

[ + – ] Винуваткою аварії стала 13-річна дівчинка на батьківському авто Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

Юна автомобілістка вирішила прогуляти школу та викрасти батьківський Chevrolet Suburban. Однак довго покататися на великому позашляховику в неї не вийшло — при виїзді на хайвей вона практично відразу потрапила в аварію.

На великій швидкості Chevrolet Suburban врізався в Kia Optima, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Потім обидва автомобілі винесло на перехрестя, де вони протаранили шкільний автобус і Subaru Forester.

[ + – ] У ДТП постраждали четверо людей Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

В аварії чотири особи отримали легкі травми. Двох постраждалих забрали в лікарню, але відпустили після надання першої медичної допомоги. На щастя, у шкільному автобусі була лише одна дитина, і вона не була травмована. Всім трьом машинам і автобусу потрібний серйозний ремонт.

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Винуватиця ДТП не постраждала та відбулася переляком. Незважаючи на юний вік, американці висунули звинувачення в небезпечній їзді та керуванні авто без прав водія.

Раніше Фокус повідомляв, що в США затримали трьох малолітніх викрадачів авто віком 11-14 років. Вони намагалися вкрасти машини прямо із заводу.