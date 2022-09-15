Британский гонщик-рекордсмен совершил благотворительный мотопробег по Украине (фото)

В рамках пробега британские мотопутешественники проехали от Киева до Одессы, а также посетили Львов. Им удалось собрать 10 000 долларов пожертвований.

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Известный британский журналист и мотогонщик Нил Бейли выступил организатором благотворительной акции. Вместе со своим другом, фотографом Getty Images Кираном Ридли, он проехал через всю Украину и организовал сбор средств для детской больницы. Об этом сообщается на странице первого медицинского объединения Львова в Facebook.

[ + – ] Украина стала 56-й страной, где Нил Бейли организовал мотопробег

Нил Бейли прославился тем, что в 2005 году в США установил мировой рекорд скорости – разогнал мотоцикл до 325 км/ч. В последнее время он организовывает благотворительные мотопробеги со сбором средств по всему миру.

[ + – ] Нил Бейли в 2005 году установил мировой рекорд скорости на мотоцикле

Украина стала уже 56-ой страной, посещенной Нилом Бейли с гуманитарной миссией. Британец внимательно следил за войной с первых дней широкомасштабного вторжения и решил, что он должен сюда приехать.

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Нил Бейли и Киран Ридли проехали от Киева до Одесского порта, посетив Бучу, Ирпень, Гостомель и Винницу. Затем они направились во Львов, где встретились с пациентами детской больницы Святого Николая.

[ + – ] Британцы проехали от Киева до Одессы, а также посетили Бучу, Ирпень, Винницу и Львов

Собранные за время пробега 10 000 долларов были переданы на нужды маленьких пациентов. С некоторыми из них британцы встретились. В частности, пообщались с 11-летним Левой из Северодонецка, у которого из-за опухоли начали отказывать ноги.

Ранее Фокус сообщал, что эксклюзивный Porsche 911 продали на аукционе за $3,6 миллиона, чтобы помочь Украине.