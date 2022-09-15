Британський перегонник-рекордсмен здійснив благодійний мотопробіг по Україні (фото)
У межах пробігу британські мотомандрівники проїхали від Києва до Одеси та відвідали Львів. Їм удалося зібрати 10 000 доларів пожертвувань.
Відомий британський журналіст та мотоперегонник Ніл Бейлі виступив організатором благодійної акції. Разом зі своїм другом, фотографом Getty Images Кіраном Рідлі, він проїхав через всю Україну та організував збір коштів для дитячої лікарні. Про це повідомляється на сторінці першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Ніл Бейлі прославився тим, що у 2005 році в США встановив світовий рекорд швидкості — розігнав мотоцикл до 325 км/год. Останнім часом він організовує благодійні мотопробіги зі збиранням коштів у всьому світі.
Україна стала вже 56 країною, відвіданою Нілом Бейлі з гуманітарною місією. Британець уважно стежив за війною з перших днів широкомасштабного вторгнення та вирішив, що він має сюди приїхати.Важливо
Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали від Києва до Одеського порту, відвідавши Бучу, Ірпінь, Гостомель та Вінницю. Потім вони вирушили до Львова, де зустрілися з пацієнтами дитячої лікарні Святого Миколая.
Зібрані за час пробігу 10 000 доларів передано на потреби маленьких пацієнтів. З деякими з них британці зустрілися. Зокрема, поспілкувалися з 11-річним Лівою із Сєвєродонецька, у якого через пухлину почали відмовляти ноги.
Раніше Фокус повідомляв, що ексклюзивний Porsche 911 продали на аукціоні за 3,6 мільйона доларів, щоб допомогти Україні.