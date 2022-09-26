Белка превратила Subaru Forester в склад орехов на зиму (фото)

Американка обнаружила, что моторный отсек ее Subaru Forester заполнен орехами. Всех их извлекли, но выбрасывать не стали, чтобы белка могла перепрятать свои запасы.

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Кроссовер Subaru Forester стал настоящей кладовой для белки. Всего за неделю животное спрятало свыше 500 орехов в подкапотном пространстве автомобиля. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Курьезный случай произошел в США. Владелица Subaru Forester Кейтлин ЛаФорс рассказала, что уехала на неделю в отпуск и оставила машину на парковке.

[ + – ] Все орехи извлекли и оставили, чтобы белка могла их перепрятать Фото: carscoops.com

Вернувшись домой, американка решила проверить автомобиль перед тем, как сесть за руль. Когда она подняла капот, то была шокирована – весь моторный отсек был заполнен орехами.

Виновницу очень быстро нашли – белка также спряталась в машине. Кейтлин ЛаФорс прогнала ее, а затем извлекла из авто все орехи – их оказалось 558. Орехи решили не выбрасывать, а сложили так, чтобы животное смогло забрать их и перепрятать в более надежном месте.

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К счастью, автомобиль от подобных действий белки не пострадал. Решение заглянуть под капот Subaru Forester оказалось правильным – если бы машину завели, то орехи могли бы повредить двигатель или навесное оборудование.

Как ни странно, подобные случаи – не единичные. Чаще всего орехи в авто находят осенью, когда белки делают запасы на зиму.

Ранее Фокус рассказывал, что Subaru представили новое поколение своего самого компактного кроссовера.