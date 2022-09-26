Білка перетворила Subaru Forester на склад горіхів на зиму (фото)

Американка помітила, що моторний відсік Subaru Forester заповнений горіхами. Усіх їх витягли, але викидати не стали, щоб білка могла переховати свої запаси.

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Кросовер Subaru Forester став справжньою коморою для білки. Усього за тиждень тварина сховала понад 500 горіхів у підкапотному просторі автомобіля. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Курйозний випадок стався у США. Власниця Subaru Forester Кейтлін ЛаФорс розповіла, що поїхала на тиждень у відпустку та залишила машину на парковці.

[ + – ] Усі горіхи витягли та залишили, щоб білка могла їх переховати Фото: carscoops.com

Повернувшись додому, американка вирішила перевірити автомобіль перед тим, як сісти за кермо. Коли вона підняла капот, була шокована — весь моторний відсік був заповнений горіхами.

Винуватку дуже швидко знайшли — білка також сховалась у машині. Кейтлін ЛаФорс вигнала її, а потім витягла з авто всі горіхи — їх було 558. Горіхи вирішили не викидати, а склали так, щоб тварина змогла забрати їх і переховати у надійнішому місці.

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На щастя, автомобіль від таких дій білки не постраждав. Рішення зазирнути під капот Subaru Forester виявилося правильним — якби машину завели, горіхи могли б пошкодити двигун або навісне обладнання.

Як не дивно, такі випадки — не поодинокі. Найчастіше горіхи в авто знаходять восени, коли білки роблять запаси на зиму.

Раніше Фокус розповідав, що Subaru представили нове покоління свого компактного кросовера.