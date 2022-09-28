В Украине появится крупная национальная сеть быстрых зарядных станций для электромобилей

"Энергоатом" планирует за два года открыть 120 станций быстрой зарядки электромобилей. Они появятся в областных центрах, а также на ключевых украинских автомагистралях.

Related video

В Украине уже в ближайшие годы должна заработать новая крупная сеть быстрых зарядных станций для электрокаров. Ее создателем выступит компания "Энергоатом". Соответствующее распоряжение Минэнергетики утвердили на заседании правительства, сообщает пресс-служба министерства.

В планах "Энергоатома" — обустроить за два года 120 станций быстрой зарядки электромобилей. Из них 40 — мощностью свыше 160 кВт и 80 — на 80 кВт и более. Это позволит зарядить электрокар полностью с нуля за час-два.

Зарядные станции для электрокаров появятся на ключевых автомагистралях Украины и в областных центрах. Финансовым партнером проекта выступит государственный "Укргазбанк".

Важно

Инновационные батареи BMW сделают электрокары дешевле и на треть увеличат их запас хода

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что у "Энергоатома" есть существенные резервные мощности для выработки электроэнергии. В добавок, что во время войны спрос на электромобили в Украине стремительно вырос. Всего на дорогах нашей страны ездят уже около 100 тысяч электрических и гибридных авто.

"Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только к распространению личного электротранспорта, но и развитию новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики. В то же время, развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры — это уменьшение зависимости Украины от ископаемого топлива, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, улучшение общей экологической ситуации", — заявил Герман Галущенко.

Ранее Фокус рассказывал об инновационной батарее для электромобилей. Она сможет заряжаться за 3 минуты и служить 20 лет.