В Україні з'явиться велика національна мережа швидких зарядних станцій для електромобілів

"Енергоатом" планує за два роки відкрити 120 станцій швидкого заряджання електромобілів. Вони з’являться в обласних центрах, а також на ключових українських автомагістралях.

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В Україні вже найближчими роками має запрацювати нова велика мережа швидких зарядних станцій для електрокарів. Її творцем виступить компанія "Енергоатом". Відповідне розпорядження Міненергетики ухвалили на засіданні уряду, повідомляє пресслужба міністерства.

У планах "Енергоатому" — облаштувати за два роки 120 станцій швидкого заряджання електромобілів. З них 40 — потужністю понад 160 кВт та 80 — на 80 кВт і більше. Це дозволить зарядити електрокар повністю з нуля за годину-дві.

Зарядні станції для електрокарів з'являться на ключових автомагістралях України та обласних центрах. Фінансовим партнером проєкту виступить державний Укргазбанк.

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Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що "Енергоатом" має суттєві резервні потужності для вироблення електроенергії. На додаток, що під час війни попит на електромобілі в Україні стрімко зріс. Загалом на дорогах нашої країни їздять уже близько 100 тисяч електричних та гібридних авто.

"Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише до розповсюдження особистого електротранспорту, а й до розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики. Водночас розвиток електротранспорту та супутньої інфраструктури — це зменшення залежності України від викопного палива, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, покращення загальної екологічної ситуації", — заявив Герман Галущенко.

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