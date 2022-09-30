С 1 октября водителям в Украине будут выписывать штрафы до 510 гривен: что следует помнить

Ближний свет фар вне населенных пунктов является обязательным в Украине с 1 октября по 1 мая. Нарушителям грозит штраф в размере 425-510 гривен.

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Завтра, 1 октября, вступает в силу так называемая "зимняя" редакция ПДД Украины. Это значит, что водителям снова необходимо включать ближний свет фар или ходовые огни не только ночью, но и в дневное время суток.

Пункт 9.8 Правил дорожного движения предписывает всем механическим транспортным средствам в осенне-зимний период двигаться с включенным ближним светом фар либо ходовыми огнями вне населенных пунктов. Это требование действует с 1 октября по 1 мая и во время военного положения его не отменяют.

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Благодаря включенным осветительным приборам увеличивается дистанция обнаружения авто в условиях плохой видимости (дождь, туман, сумерки). В зимний период световой день короче, поэтому включать ближний свет фар за городом необходимо всегда. Если это не улучшает видимость, то рекомендуется воспользоваться дальним светом или противотуманками, но только в том случае, если они не слепят водителей встречных машин.

Нарушителям п. 9.8 ПДД Украины грозит наказание. Штраф за не включенный ближний свет в Украине составляет от 425 от 510 гривен.

Также следует отметить, что в предыдущие годы ряд населенных пунктов вводили ограничение в 80 км/ч на отдельных дорогах в летний период, а на зиму возвращали лимиты в 50 км/ч. Однако в 2022 году во время военного положения лимит скорости не повышали.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине существенно ограничат срок действия водительских прав — законодательство приведут в соответствие с европейскими нормами.