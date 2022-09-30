З 1 жовтня водіям в Україні виписуватимуть штрафи до 510 гривень: що слід пам'ятати

Ближнє світло фар поза населеними пунктами є обов'язковим в Україні з 1 жовтня по 1 травня. Порушникам загрожує штраф у розмірі 425-510 гривень.

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Завтра, 1 жовтня, набирає чинності так звана "зимова" редакція ПДР України. Це означає, що водіям знову необхідно вмикати ближнє світло фар чи ходові вогні не лише вночі, а й у денний час.

Пункт 9.8 Правил дорожнього руху наказує всім механічним транспортним засобам в осінньо-зимовий період рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або ходовими вогнями поза населеними пунктами. Ця вимога діє з 1 жовтня по 1 травня і під час воєнного стану її не скасовують.

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Завдяки увімкненим освітлювальним приладам збільшується дистанція виявлення авто в умовах поганої видимості (дощ, туман, сутінки). У зимовий період світловий день коротший, тому вмикати ближнє світло фар за містом необхідно завжди. Якщо це не покращує видимість, то рекомендується скористатися дальним світлом чи протитуманками, але тільки в тому випадку, якщо вони не сліплять водіїв зустрічних машин.

Порушникам п. 9.8 ПДР України загрожує покарання. Штраф за не увімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень.

Також слід зазначити, що в попередні роки низка населених пунктів запроваджували обмеження 80 км/год на деяких дорогах у літній період, а на зиму повертали ліміти 50 км/год. Проте у 2022 році під час воєнного стану ліміт швидкості не підвищували.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні суттєво обмежать термін дії прав водія — законодавство роблять відповідним європейським нормам.