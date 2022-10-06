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"Умные" шины Bridgestone подскажут, когда нужно ремонтировать или менять резину (фото)

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Поначалу наладят выпуск инновационных шин для коммерческой техники

Интеллектуальные шины Bridgestone получили RFID-метки, передающие информацию на облачное хранилище. Они отслеживают состояние шин и предупреждают об их повреждениях.

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Bridgestone готовятся запустить в производство инновационные шины. Они будут сигнализировать об износе или повреждении протектора. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Новые шины Bridgestone оснащены метками радиочастотной идентификации (RFID), позволяющим подключаться к специальному облачному сервису и передавать туда данные. Технология даст возможность отслеживать перемены в давлении шин, свидетельствующие об их износе или разрушении протектора. Это позволит вовремя провести ремонт, восстановление или замену шин.

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Новые шины Bridgestone снабжены RFID-метками, подключенными к облачному сервису
Фото: Motor Trend

Производство новых покрышек стартует на заводе в американском штате Теннеси с 2024 года, а затем подключится и предприятие в Японии. Поначалу наладят выпуск шин для грузовиков и автобусов, а позже – для легковых автомобилей.

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Дело в том, что именно для коммерческой техники и общественного транспорта новая функция будет особо полезной. В условиях активной эксплуатации их шины стираются быстрее.

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Своевременное восстановление шин продолжит их срок службы
Фото: nikkei.com

Своевременное восстановление протектора позволит компаниям-перевозчикам сэкономить средства и реже менять шины. К тому же, это сократит вредные выбросы в атмосферу при утилизации старых покрышек.

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