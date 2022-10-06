"Умные" шины Bridgestone подскажут, когда нужно ремонтировать или менять резину (фото)

Интеллектуальные шины Bridgestone получили RFID-метки, передающие информацию на облачное хранилище. Они отслеживают состояние шин и предупреждают об их повреждениях.

Related video

Bridgestone готовятся запустить в производство инновационные шины. Они будут сигнализировать об износе или повреждении протектора. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Новые шины Bridgestone оснащены метками радиочастотной идентификации (RFID), позволяющим подключаться к специальному облачному сервису и передавать туда данные. Технология даст возможность отслеживать перемены в давлении шин, свидетельствующие об их износе или разрушении протектора. Это позволит вовремя провести ремонт, восстановление или замену шин.

[ + – ] Новые шины Bridgestone снабжены RFID-метками, подключенными к облачному сервису Фото: Motor Trend

Производство новых покрышек стартует на заводе в американском штате Теннеси с 2024 года, а затем подключится и предприятие в Японии. Поначалу наладят выпуск шин для грузовиков и автобусов, а позже – для легковых автомобилей.

Важно

Представлен первый электрокроссовер Honda: он станет "зеленой" альтернативой CR-V (видео)

Дело в том, что именно для коммерческой техники и общественного транспорта новая функция будет особо полезной. В условиях активной эксплуатации их шины стираются быстрее.

[ + – ] Своевременное восстановление шин продолжит их срок службы Фото: nikkei.com

Своевременное восстановление протектора позволит компаниям-перевозчикам сэкономить средства и реже менять шины. К тому же, это сократит вредные выбросы в атмосферу при утилизации старых покрышек.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan готовит недорогой электромобиль за 20 00 евро с запасом хода 400 км.